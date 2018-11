L'allarme dei pediatri in Italia : '25mila bimbi all'anno nascono con la sindrome da alcol' : Un'altra di quelle notizie che, senza dubbio, non farà stare tranquilli nessuno, riguarda le nuove nascite nel nostro Paese. Secondo quanto affermato i medici pediatri, ben venticinquemila bambini all'anno nascono con la Fas, meglio nota come la sindrome feto-alcolica, una delle patologie più pericolose per il feto causata dall'eccessivo consumo di alcol in gravidanza. Sul nostro territorio, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Neonatologi : nascono sempre meno bambini - allarme denatalità in Italia : Roma, 22 nov., askanews, - 'In Italia nascono sempre meno bambini, un numero nettamente inferiore rispetto ai decessi, 464.000 nati per 647.000 morti - Istat 2017,, meno anche rispetto agli anni della ...

Salute - Lancet : in Italia si vive di più ma non nascono abbastanza bimbi : Italia ‘campionessa’ di lunga vita, ma con troppe culle vuote. A farle compagnia quanto a bassa natalità altri 91 Paesi, fra cui spicca comunque il nostro Paese, con Spagna, Portogallo, Norvegia, Cipro, Singapore e Sud Corea, con meno di due figli per donna. Al contrario, 104 Paesi tra cui Niger, Mali, Chad, e Sud Sudan compensano il gap, con una media di 7 figli per donna. L’Italia risulta quindi tra i Paesi in cui il numero ...

