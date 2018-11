In Francia ora sarà un giudice a stabilire se una notizia è falsa | in due giorni

Gilet gialli - ancora proteste in Francia : sabato nuova manifestazione : Otto ore di guerriglia urbana a Parigi e le devastazioni provocate alla 'avenue più bella del mondo' hanno dato grande notorietà ai Gilet gialli, ma hanno aumentato la confusione all'interno di un movimento nato sui social network e senza leader che domenica sugli Champs-Elysees è stato ...

Finale Coppa Davis – La Francia è ancora viva : Herbert e Mahut trionfano nel doppio su Dodig-Pavic : La Francia accorcia le distanze sulla Croazia nella Finale di Coppa Davis: la coppia transalpina Herbert-Mahut trionfa al quarto set contro Dodig-Pavic Dopo le sconfitte nei singolari, arrivate per mano di Coric e Cilic, entrambe in 3 set, contro rispettivamente Chardy e Tsonga, la Francia accorcia le distanze nel doppio del sabato. I transalpini evitano il tris del ko, affidandosi agli specialisti Herbert e Mahut che, pochi giorni fa, ...

Cosa aspettarsi ancora dalle migliaia di "gilet gialli" che in Francia continuano a protestare : Sicuramente in questi giorni avrete sentito parlare di noi, dei "gilets jaunes", o forse alcuni di voi probabilmente ci avrà incrociato durante un suo viaggio di lavoro o di piacere in Francia. Ma chi ...

Coppa Davis 2019 - Finale Francia-Croazia : il sorteggio e l’ordine di gioco della prima giornata. Si parte con Chardy-Coric. Orario e programma : Effettuato a Lille il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle sfide che nei prossimi tre giorni decideranno il vincitore della Coppa Davis di tennis: saranno Francia e Croazia a contendersi l’Insalatiera. Yannick Noah ha scelto Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga come singolaristi e Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut per il doppio, mentre il capitano croato Zeljko Krajan ha selezionato Marin Cilic e Borna Coric per i singolari ...

Francia - migliora la fiducia delle imprese manifatturiere : Segnali di recupero dal sentiment delle imprese manifatturiere francesi. Secondo l' Ufficio Statistico Nazionale francese, INSEE, , l'indice relativo al sentiment della manifattura è salito, nel mese ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis tennis 2018 : le date e il calendario. Programma - orari e tv : Nel weekend, gli ultimi tre giorni della Coppa Davis 2018, e più in generale di un’era della storia dell’Insalatiera, vedranno Francia e Croazia darsi battaglia sul cemento dello Stade Pierre Mauroy di Lilla. I francesi devono fare a meno di Richard Gasquet per infortunio, ma ritrovano Jo-Wilfried Tsonga dopo la sua lunghissima assenza dai campi. Il dilemma di Yannick Noah sarà ancora una volta legato a chi schierare in singolare, ...

Francia - la protesta dei gilet gialli non si ferma : ancora 20mila persone in strada : Per il terzo giorno consecutivo i “gilets-jaunes” sono tornati a sfidare l’esecutivo francese con 20mila persone in strada, nuovi disagi e episodi di teppismo su strade e autostrade, tensioni con la polizia e il blocco di diversi depositi di carburante. Non si ferma la protesta dei gilet gialli, il movimento in rivolta contro l’innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron che da sabato ha ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la Finale di Coppa Davis. In semiFinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, mentre i croati hanno battuto gli Stati Uniti con identico punteggio, ma con il pass per la Finale che è arrivato al termine del quinto set del quinto incontro. La Finale si ...

"Ora giù le mani da Leonardo da Vinci". Così la Lega stoppa la Francia e il Louvre : Il nuovo capitolo della guerra tra Italia e Francia ha a che fare con l'arte. Già, perché ora il governo italiano si rifiuta di prestare al Louvre le opere di Leonardo da Vinci per la mostra - fissata ...

Vendetta Orange - ‘sgambetto’ dell’Olanda alla Francia : match point fallito dalla squadra di Deschamps [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Olanda-Francia - Nations League calcio 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : E’ tutto pronto allo Stadion Feijenoord, detto anche “De Kuip” di Rotterdam, dove avrà luogo la sfida tra Olanda e Francia, valida per la quinta giornata del Gruppo 1, Lega A, della Nations League di calcio. Sarà uno scontro molto interessante in ottica classifica, soprattutto per gli Oranje, che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dai campioni del mondo con una gara in meno, facendo retrocedere a sorpresa la Germania, ...

