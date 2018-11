In arrivo un duetto tra Fedez e Annalisa? Le ultime news prima di Paranoia Airlines

optimaitalia

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Iltrapotrebbe comparire nella tracklist di. Questo è quanto suggeriscono le immagini condivide sul profilo Instagram di Federico Lucia, che posta una sessione di registrazioni nella quale compare anche il volto della Scarrone.Per il momento, non si conoscono molti dettagli in merito al rilascio dell'album di, se non il titolo -- che richiama una fobia già dichiarata dell'artista che gli impedirebbe di vivere serenamente i viaggi in aereo.Si tratterebbe quindi di una collaborazione completamente nuova, per, che ha comunque una storia abbastanza ricca di duetti nei quali compaiono moltissime figure femminili, a cominciare da Noemi in L'amore eternit o Francesca Michielin in Cigno Nero.Ciò che si conosce è, per il momento, il tour di supporto all'album cheha già annunciato e per il quale sono ...