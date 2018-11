Il sequel del film di Call of Duty ha già uno sceneggiatore

«I Crimini di Grindelwald» : il sequel di «Animali Fantastici» conquista il box-office : Primo dappertutto. In Italia, dove conquista 6.2 milioni di euro in appena quattro giorni, e in America, dove arriva a 62 piazzandosi in cinema alla classifica del box-office del weekend. Il secondo capitolo di Animali Fantastici, come c’era da aspettarsi, sfreccia da subito verso vette altissime, complice lo zoccolo duro dei fan sfegatati del mondo di J.K. Rowling, qui anche nei panni di sceneggiatrice, e della sapiente attesa fra il ...

Animali Fantastici 2 – I Crimini di Grindelwald : David Yates dirige un sequel cupo - maturo e nostalgico : Con Animali Fantastici 2 - I Crimini di Grindelwald, David Yates entra più a fondo nel mondo magico di Harry Potter. La pellicola, sequel del film del 2016, è ambientata qualche mese dopo la cattura del famigerato perfido, malvagio ma carismatico Grindelwald (interpretato da uno Johnny Depp, sempre camaleontico e in ottima forma). Il Mago Oscuro, con un brillante stratagemma, riesce a fuggire in una sequenza al cardiopalma, che ci introduce ...

Il Gladiatore 2 - “Ridley Scott al lavoro sul sequel” : 10 cose che non sapete del primo film : Il Gladiatore tornerà nell’arena. È l’indiscrezione di Deadline che mette in subbuglio Hollywood: Ridley Scott sarebbe al lavoro su un sequel del film vincitore di cinque premi Oscar, supportato da Paramount e accompagnato da Peter Craig, sceneggiatore di Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I e II. La storia dovrebbe seguire le gesta di Lucio, figlio di Augusta Lucilla e nipote del terribile Commodo, il cui personaggio ...

Frozen 2 - anticipata la data di uscita del sequel : Uscito nel 2013, Frozen è stato uno dei successi più clamorosi per quanto riguarda i film d’animazione degli ultimi anni, guadagnando più di un miliardo di dollari in tutto il mondo e aggiudicandosi un seguito davvero accanito. L’atteso seguito dell’avventura della regina del ghiaccio Elsa e della sorella Anna è previsto per la fine del 2019, ma i fan potranno gioire ulteriormente: la Disney ha infatti annunciato di aver ...

Julia Roberts vorrebbe girare il sequel de «Il matrimonio del mio migliore amico»

Benvenuti al Nord : trama - cast e curiosità del sequel con Claudio Bisio e Alessandro Siani : Un sequel obbligatorio: dopo il successo di Benvenuti al Sud, che bisogna ricordare è il remake di una deliziosa commedia francese Giù al Nord, ecco Benvenuti al Nord, il seguito delle vicende di Alberto Colombo-Claudio Bisio e Mattia Volpe-Alessandro Siani, diventati amici grazie alla complicità delle illustri Poste Italiane, in onda martedì 23 ottobre alle ore 21.20 su Canale 5. Benvenuti al Nord, trailer Benvenuti al Nord, trama Alberto ha ...

Auguri per la tua morte 2 : ecco il poster del sequel horror! : ... nerd appassionato di scienza che nel tempo libero si diletta a interpretare codici, e Sarah Yarkin nel ruolo di Dre Morgan, maschiaccio esperto di scienza compagna di crimini di Samar. Al momento i ...

