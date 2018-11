Il Segreto anticipazioni | ELSA | confessione choc di ISAAC Come reagirà?

Il Segreto anticipazioni 28 novembre 2018 : Raimundo tenta di fermare la vendetta di Emilia e Alfonso : Raimundo è molto preoccupato che Emilia e Alfonso si caccino nei guai e cerca di fermare i loro piani.

Anticipazioni Il Segreto : ritrovato il cadavere di Perez De Ayala : Lunedì 3 dicembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 7 dicembre rivelano che i coniugi Castaneda riescono a mettere in porto il piano realizzato ai danni del Generale ma tengono nascosta la verità al figlio Matias. Il piano dei due innamorati ha dovuto fare i conti con dei cambiamenti ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 28 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 28 novembre 2018: Fernando Mesia offre a Raimundo il suo aiuto per annientare il Generale. Le nozze di Isaac ed Elsa vengono sconvolte da dei criminali armati di fucili, che arrivano in chiesa sparando sugli sposi e sugli invitati… Emilia seduce il Generale e gli dà appuntamento in un posto isolato per il tardo pomeriggio del giorno seguente… Matias è certo che i suoi genitori attueranno ...

Anticipazioni Il Segreto : Don Berengario vuole scusarsi con Dolores : Lunedì 3 dicembre si apre una nuova settimana con le vicende della longeva soap opera di Canale 5 'Il Segreto', ambientata nel paese di Puente Viejo. Le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino a venerdì 7 dicembre rivelano che Alfonso (Fernando Coronado) ed Emilia (Sandra Cervera) hanno intenzione di andare avanti per la propria strada in modo da farsi giustizia nei confronti del Generale dopo la drammatica esperienza vissuta in ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta e Saul fermati dalle guardie : Lunedì 3 dicembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto', che metterà lo spettatore di fronte a nuovi cambiamenti riguardanti alcuni personaggi la cui vita continua a essere in pericolo. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 7 dicembre vedono Emilia e Alfonso portare avanti il loro piano. I due però dovranno fare i conti con la presenza del Generale che si paleserà davanti alla porta della loro abitazione. ...

Anticipazioni Il Segreto : Hipolito e Gracia diventano genitori : Le intricanti vicende della popolare soap opera “Il Segreto” continuano ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Negli episodi che andranno in onda su “Antena 3” in questi giorni e che i telespettatori italiani avranno modo di vedere soltanto fra un anno a causa della distanza di trasmissione nostrana e spagnola è stato realizzato un sogno della pettegola di Puente Viejo, ovvero di Dolores. Le Anticipazioni ci dicono ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Emilia e Alfonso uccidono Perez e lasciano Puente Viejo : Emilia e Alfonso riescono a portare a termine il loro piano e a liberarsi di Perez, ma saranno poi costretti ada abbandonare Puente Viejo per sempre.

Il Segreto - il misterioso piano omicida di Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 27 novembre : A Puente Viejo, l’immaginaria cittadina spagnola che da diversi anni ormai è teatro delle complesse vicende de Il segreto, succede di tutto, sempre e comunque. Matrimoni, amori clandestini, figli, manovre misteriose, omicidi e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è molto di più. Il segreto è la soap opera iberica che narra ormai da più di cinque anni le vicende, i segreti (ci pare ovvio, naturalmente), gli intrighi e i ...

Anticipazioni Il Segreto : Emilia e Alfonso uccidono De Ayala - Severo si dichiara a Irene : La famosa telenovela iberica "Il Segreto", prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, non smette mai di sorprendere il suo pubblico. Le Anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 3 al 7 dicembre, rivelano che Emilia e Alfonso si macchieranno dell'omicidio del generale Perez De Ayala, responsabile delle loro sofferenze. Severo Santacruz, invece, seguendo i consigli di Carmelo e Adela, troverà finalmente il ...

Il Segreto anticipazioni 27 novembre 2018 : Julieta invita Prudencio a casa sua : Julieta ha deciso di risolvere la situazione con Prudencio e lo invita a casa. Con lei ci sono però anche Saul e Don Anselmo.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 al 7 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Fe, Emilia ed Alfonso hanno ideato un piano per liberarsi una volta per tutte del generale. Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela, tenendoli all’oscuro dei loro piani. Ma qualcosa va storto: il generale non si presenta all’appuntamento ma si fa trovare davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso. Saul ha dei sospetti e si confida con Severo e ...

Anticipazioni Il Segreto : il matrimonio imminente di Isaac ed Elsa : Lunedì 26 novembre ha avuto inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che mette lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena riguardanti storici personaggi. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 30 novembre, rivelano che Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso chiariscono le rispettive incomprensioni dopo che la figlia di Raimundo (Ramon Ibarra) ha deciso di svelare la verità al marito intorno a quanto ...