Il punto su Rihanna in attesa del nuovo album

gqitalia

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Nelle vene discorrono sangue e resilienza. La sua capacità, come un’araba fenice, di risorgere dalla ceneri è condensata in uno dei suoi innumerevoli tatuaggi. Quello che il suo tatuatore preferito, Bang Bang, le impresse alle 2 di notte all’East Side Ink sotto la clavicola destra. È scritto all’incontrario, perché la stessapossa leggerlo allo specchio e recita: “Never a failure, always a lesson” (Mai un fallimento, sempre una lezione”).Per una abituata a vivere sulle montagne russe, un’esigenza più che un monito. Uno stile di vita, più probabilmente, che le ha permesso di superare i saliscendi di una carriera costellata di molti up-and-down personali: dall’aggressione subita da Chris Brown, con tutte le sue dolorose conseguenze ai lutti a gli amori finiti e tutto ciò che è possibile leggere alla voce rovinose e imprevedibili “cadute”.Dicono che gli ...