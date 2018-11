Il Psg batte il Liverpool

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Napoli - Ancelotti dà la carica : 'Dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg' : Napoli - 'Dobbiamo realizzare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg'. Carlo Ancelotti è consapevole che domani al San Paolo servirà un'altra impresa per fare risultato contro la ...

Napoli - Ancelotti : ''Ripetere andata per battere il Psg'' : Napoli - 'Non è mai il momento giusto per affrontare le grandi squadre'. Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di Champions League del San Paolo contro il Paris Saint ...

Napoli - Ancelotti sicuro : “non abbiamo i calciatori eccezionali che ha il Psg - per batterli serve un’impresa” : L’allenatore del Napoli ha parlato in vista del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain, soffermandosi anche su Mbappé Il Napoli è pronto per il Paris Saint-Germain, la vittoria contro l’Empoli ha certificato la forza degli azzurri, pronti adesso ad un’altra impresa in Champions League. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Carlo Ancelotti tiene però i piedi per terra, convinto che non sarà affatto facile ...

Ancelotti : 'Non abbiamo i campioni del Psg. Per batterli serve l'impresa' : A poche ore dalla super sfida del San Paolo contro il Paris Saint Germain, Carlo Ancelotti presenta la sfida di Champions League ai microfoni dei francesi di Téléfoot. 'La gara di martedì può decidere ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il Psg” : Intervistato da Il Mattino, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli lo ha fatto a margine delle elezioni per il presidente della FIGC a Fiumicino. Il numero uno azzurro ha inevitabilmente parlato di Champions: il suo Napoli, domani sera, sarà impegnato nella difficile sfida esterna sul campo del Psg di Neymar, […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ancelotti ha in mente una tattica per battere il ...