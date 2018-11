Il problema è che c' è chi prende sul serio i moniti di Di Battista dal Guatemala

MotoGP – Test Jerez - che guaio per Valentino Rossi! Il ‘Dottore’ si ferma : problema tecnico - esclusa una possibile caduta : Problemi per Valentino Rossi nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ costretto a fermarsi per un guasto tecnico sulla sua M1 Dopo aver concluso il Mondiale al terzo posto, dietro gli inarrivabili Marquez e Dovizioso, Valentino Rossi è alle prese con gli ultimi Test di stagione sul circuito di Jerez. La Yamaha sta lavorando sulla configurazione del nuovo motore in vista delle stagione 2019, al fine di ridurre il gap con le scuderie ...

Carlo Verdone : "L'italia è un paese che non approfondisce niente. Se sparissero i giornalisti sarebbe un problema" : Carlo Verdone, i suoi 40 anni di carriera, ha deciso di festeggiarli con un volume Uno, dieci, cento Verdoneche ripercorre la sua storia per immagini e fotografie. Inoltre prepara la serie Vita da Carlo che racconterà tutta la sua vita cinematografica come se fosse la trama di una serie tv. In preparazione il suo nuovo cortometraggio, del quale sta scrivendo la sceneggiatura. In mezzo la festa di compleanno per Compagni di scuola, ...

Iperplasia prostatica benigna : un problema per metà degli over 50 - summit di esperti sulle più innovative tecniche laser : La prostata aumenta di dimensioni, comprime l’uretra e ostacola la fuoriuscita dell’urina: è l’Iperplasia prostatica benigna, conosciuta anche come adenoma prostatico, patologia tra le più diffuse negli uomini, seconda solo all’ipertensione arteriosa. La sua prevalenza nella popolazione maschile è del 50% per la fascia 51-60 anni, e del 90% per quella 81-90. Quando diventa sintomatica (in circa la metà dei casi), compromette la ...

Infortunio Dzeko/ Ultime notizie : problema muscolare - salta Roma-Real Madrid e anche l'Inter? - IlSussidiario.net : L'Infortunio di Edin Dzeko preoccupa Eusebio Di Francesco in vista di Roma-Real Madrid di domani. Proveranno a recuperarlo fino all'ultimo.

"Leggendo le analisi di esponenti del Pd pare che ogni problema della sinistra mondiale dipenda dal mio carattere" : "Più dell'Europa mi preoccupa l'incapacità di Conte e Tria. Hanno gestito questo dossier coi piedi. E, purtroppo, si sono resi ridicoli davanti ai mercati, non solo a Bruxelles. Pagheremo le conseguenze di queste scelte non domani, ma per mesi: il 2019 di famiglie e imprese sarà nero per colpa del nostro governo", accusa Matteo Renzi in un'intervista al Messaggero, nella quale si scaglia anche contro chi nel Pd all'inizio ...

Perché è un problema inserire 'padre' e 'madre' nella carta d'identità elettronica : "Il ministro Salvini dice di non aver capito l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali con l'introduzione delle 'paroline padre e madre nella carta di identità elettronica'. Per dovere civico oltre che di rappresentante dell'Autorità ho il dovere di offrire un ulteriore chiarimento". Così il Garante della privacy, Antonello Soro, replica al vicepremier e ...

F1 - Mick Schumacher fa le spalle larghe : “il confronto con mio padre? Non è un problema per me” : Nel corso di un documentario mandato in onda dalla tv tedesca Rtl, il figlio del Kaiser ha parlato del suo rapporto con il padre Il titolo di campione europeo di Formula 3 in tasca e un confronto con il padre che non lo spaventa, segnale di come abbia capito il modo di approcciarsi a paragoni fin troppo ingombranti. Foto Lapresse Mick Schumacher non si nasconde, lo fa nel corso di un documentario mandato in onda dalla tv tedesca Rtl, ...

Iliad - problema per gli utenti : ecco il servizio che manca | Le due promozioni del momento : Iliad continua a registrare record, ma non è ancora riuscita a risolvere un bug: ecco il servizio che manca agli utenti. Le due offerte attive ora sul sito Iliad: manca il servizio SMS Premium Iliad, ...

Ministero degli Esteri : perché l'Occidente ha inventato il problema del mare di Azov - : La Crimea ha smesso di essere un soggetto ostico, non è più percepita come uno strumento di pressione sulla Russia, quindi in Occidente è stato inventato il problema del Mar d'Azov. Lo ha detto il ...

‘Il prete non mi fa fare da madrina perché sono lesbica’. Ma forse il problema è l’incoerenza : Gli amici de Il Fatto mi chiedono di commentare lo sfogo di Jessica Vargiolu di Carbonia in Sardegna, cui pare che il parroco abbia negato l’attestato necessario per esercitare il ruolo di madrina in un battesimo. Dice l’interessata: “sono lesbica e il prete non mi fa fare la madrina di battesimo. Oggi mi è stato negato il diritto di fare da madrina, solamente per il fatto che sono sposata con una donna, con rito cattolico ecumenico ...

Antipatico problema con il Samsung Galaxy S7 : vibrazione percepita senza notifiche pervenute : Potrebbe esserci un nuovo problema all'orizzonte per i tanti utenti che sono ancora legati ad uno smartphone popolare come il Samsung Galaxy S7. Dopo aver smontato sul nascere il caso relativo al possibile pagamento dei temi diversi da quelli di default, come avrete appreso dal nostro articolo della scorsa settimana, oggi 20 novembre ritengo doveroso portare alla luce un altro caso non così isolato come si poteva immaginare. Mi riferisco ad ...

Serie A - tanti stop in nazionale : che problema per il fantacalcio : L'elenco dei giocatori tornati infortunati dalla pausa nazionali è lunghissimo. Piangono tanti club, per non parlare dei fantallenatori...

Iliad : risolto problema di tempistiche sulla portabilità da Vodafone | Le due offerte attivabili ora : Iliad continua a sorridere, dopo aver raggiunto i 2,2 milioni di iscritti, risolve la questione delle lungaggini per il passaggio da Vodafone. Intanto, restano attive le due promozioni Iliad, risolta ...

Scherzi a parte - grosso problema per Mediaset : Paolo Bonolis - avvio disastroso - ipotesi drastica : grosso guaio a Mediaset . La nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Paolo Bonolis è partita con un disastroso flop di ascolti. Rispetto a quella precedente nel 2015, con lo stesso Bonolis al ...