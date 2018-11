Il primo giorno di Charles Leclerc E l’ultimo della SF71H

FOTO e VIDEO Charles Leclerc - primo giorno con la Ferrari : miglior tempo nei test di Abu Dhabi! : Charles Leclerc oggi ha fatto il proprio debutto con la Ferrari disputando i test Pirelli ad Abu Dhabi. Il monegasco ha vissuto al meglio il suo primo giorno in rosso e ha ottenuto il miglior tempo di giornata. Di seguito le FOTO e i VIDEO dei primi momenti di Leclerc con la scuderia di Maranello. Abu Dhabi test 5 2018 – Day 2. @Charles_Leclerc #F1testing pic.twitter.com/hBHwPGgUqY — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 28, ...

primo giorno di Raikkonen in pista con l’Alfa-Sauber : L’Alfa Romeo Sauber F1 Team ha concluso il Primo giorno di test ad Abu Dhabi con Kimi Raikkonen al debutto al volante della C37. Il finlandese ha completato 102 giri, prendendo confidenza con la monoposto e i sistemi operativi del team. Il programma era concentrato sui test pneumatici 2019, oltre a mescole diverse rispetto a […] L'articolo Primo giorno di Raikkonen in pista con l’Alfa-Sauber sembra essere il Primo su ...

F1 – Test Abu Dhabi : domani anche Leclerc in pista - Charles studia Vettel nel suo primo giorno in Ferrari [FOTO] : Charles Leclerc alla sua prima volta in rosso: ad Abu Dhabi inizia l’avventura del monegasco in Ferrari A due giorni dallo scoppiettante finale di stagione di domenica ad Abu Dhabi, i piloti della F1 sono tornati protagonisti in pista oggi, sul circuito di Yas Marina, per la prima giornata dei Test Pirelli. Giornata di esordi ad Abu Dhabi: Kimi Raikkonen è salito sulla sua nuova monoposto, con un look total white, per iniziare la ...

Superbike : il ritorno di Marco Melandri in sella alla Yamaha nel primo giorno di test a Jerez : Il giorno di Marco Melandri a Jerez de la Frontera (Spagna). Il ravennate appiedato dalla Ducati nel Mondiale Superbike è stato lungamente senza una sella poi l’offerta del Team GRT Yamaha gli ha concesso una chance per il Mondiale 2019 su una moto che il centauro italiano aveva già guidato nel 2011, giungendo secondo nel campionato e in lizza per il titolo, poi vinto dallo spagnolo Carlos Checa in sella alla Ducati 1098R. Sulla YZF-R1 ...

primo giorno di Marotta con la «maglia» dell'Inter e i piani nel cassetto : Intanto ci sono da muovere altri passi per prendere confidenza con il mondo interista. Dalla sede alla Pinetina, dalla squadra a Spalletti.

MotoGp Ducati - Bagnaia : «Come primo giorno sono molto soddisfatto» : DEBUTTO OK - Il campione del mondo Moto2 già nei primi giri ha dimostrato un feeling perfetto con la desmodromica: 38 i passaggi totali di 'Pecco', la maggior parte per adeguarsi al nuovo prototipo e ...

MotoGP - Valencia Test Day 1 : Zarco - 'La base è lontana da quello a cui ero abituato - ma è solo il primo giorno' : La concezione della moto è totalmente diversa da quella che ho conosciuto negli ultimi due anni nel Campionato del Mondo MotoGP. Ci vorrà del tempo per noi per usare quello che abbiamo. Oggi abbiamo ...

MotoGp – Test Valencia - Iannone lento sull’Aprilia ma non se ne preoccupa : “è normale il primo giorno” : Andrea Iannone parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo dell’Aprilia Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

BTp Italia - risparmiatori «freddi». Nel primo giorno raccolti solo 481 milioni : A maggio alla fine della prima giornata si raccolse 2,3 miliardi. Il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito è stato fissato all'1,45%. Mercoledì si chiude l'offerta per il retail, il 22 tocca agli istituzionali ...