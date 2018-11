Il papà picchia la mamma E il figlio di 8 anni ringrazia i carabinieri | Siete i

ilgiornale

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Un pregiudicato marocchino di 31è stato arrestato daidi Milano per maltrattamenti nei confronti della moglie, una cittadina italiana 26enne che, come riportato dall'Ansa, ha raccontato di aver subito violenze davanti ai figli fin dal 2012.Intorno al primo pomeriggio di ieri, la ragazza avrebbe trovato il coraggio di chiedere aiuto, chiamando iai quali avrebbe raccontato di essere statata e segregata in casa con i due figli piccoli di un anno e mezzo e 8.Una volta arrivati nella loro casa in via Bolla, i militari hanno trovato la giovane sotto choc, con contusioni alle gambe giudicate guaribili in 30 giorni.Il marocchino, con un permesso di soggiorno regolare, è stato invece arrestato e per lui è stato disposto il giudizio per direttissima.Ilpiù grande della coppia ha poi scritto un biglietto perre i suoi salvatori: ...