Il Napoli va | 3-1 alla Stella Rossa ma il passaggio è ancora in bilico

Youth League - Napoli show in rimonta : 5-3 alla Stella Rossa con super Gaetano : Fare come i più giovani, magari con qualche patema in meno. Sì, il Napoli fra qualche ora scenderà in campo al San Paolo contro la Stella Rossa. L'obiettivo, ovviamente, sono i tre punti, che ...

Speciale infrastrutture : Leonardo - l'Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli : Napoli, 28 nov 17:15 - , Agenzia Nova, - Innovazione e consapevolezza degli effetti delle nuove tecnologie sull'economia, il mondo del lavoro e la vita quotidiana. E' per questo... , Ren,

Speciale difesa : Leonardo - l'Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli : Napoli, 28 nov 16:30 - , Agenzia Nova, - Innovazione e consapevolezza degli effetti delle nuove tecnologie sull'economia, il mondo del lavoro e la vita quotidiana. E' per questo... , Ren,

Napoli-Stella Rossa - città blindata : in arrivo 2.500 ultrà dalla Serbia : Nel 2010, quando mise a ferro e fuoco lo stadio Ferraris di Genova per un match tra Italia e Serbia, divenne per tutti Ivan il terribile. Ivan Bogdanov, storico capo degli ultrà della Stella Rossa non ...

Napoli-Stella Rossa - città blindata : in arrivo 2.500 ultrà dalla Serbia : Nel 2010, quando mise a ferro e fuoco lo stadio Ferraris di Genova per un match tra Italia e Serbia, divenne per tutti Ivan il terribile. Ivan Bogdanov, storico capo degli ultrà della Stella...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il Napoli alla ricerca di una vittoria contro la Stella Rossa per ipotecare gli ottavi : Domani, mercoledì 28 novembre, il Napoli scenderà in campo in una sfida decisiva per il suo cammino nella Champions League 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Carlo Ancelotti, reduce dal deludente pareggio in campionato contro il Chievo, affronterà i serbi della Stella Rossa di Belgrado nella quinta giornata della fase a gironi, in un incontro determinante per continuare ad inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Il fischio ...

Allan : «Vogliamo rifarci subito dopo Napoli-Chievo» : In conferenza stampa Allan in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa: «Siamo un po’ rammaricati per il pareggio contro il Chievo. Speriamo ci serva di lezione per domani, dobbiamo essere più intensi e cattivi per portare i tre punti a casa contro una squadra che difende molto bene». Italia o Brasile?: «Ho sempre avuto nella testa l’idea di giocare nel mio club, non ho parlato con nessuno e ho sempre dato tutto. È ...

Napoli : alla sbarra la camorra di Ercolano : Per decenni hanno messo in ginocchio commercianti e imprenditori della zona con attentati dinamitardi, minacce, estorsioni e omicidi -

Gazzetta : il Napoli ha già guadagnato 42 milioni dalla Champions League : L’articolo della Gazzetta La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla Champions, alla vigilia del match decisivo per la qualificazione. Le quattro italiane sono tutte vicine agli ottavi, basta un punto a Juventus, Roma e Inter, mentre il Napoli deve vincere contro la Stella Rossa e aspettare buone notizie da Parigi. In caso di mancato successo del Psg contro il Liverpool, i tre punti contro i serbi basterebbero per strappare il pass ...

Juventus - +8 sul Napoli alla 13giornata : distacco da record in Italia. Eguagliata la Roma 2000/2001 : Tredici giornate di campionato, con dodici vittorie e un pareggio: il ruolino di marcia , quasi, perfetto della Juventus. L'unico incidente di percorso contro il Genoa all'Allianz Stadium, poi i ...

Napoli - Ancelotti : 'Gara utile - con la Stella Rossa sarà simile. Meno 8 dalla Juve? A fine campionato vediamo...' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Chievo : 'Preoccuparsi significa occuparsi prima e penso che questa gara sia un buon test per capire quella che può essere la partita di mercoledì prossimo con la ...

Di Carlo ferma il Napoli - la Juve si ritrova a +8 in vetta alla classifica : Cristiano Ronaldo ringrazia. La sua Juve è in fuga. Il Chievo ferma il Napoli e il divario con la Juve

Live Napoli-Chievo 0-0 Dentro Milik e Allan per vincere : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio...

Risultati Serie A LIVE - 13^ giornata : il Napoli prova a rispondere alla Juventus : Risultati Serie A LIVE, 13^ giornata – Continua il programma valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessanti partite. Nelle gare di ieri successi agevoli per Juventus ed Inter rispettivamente contro Spal e Frosinone, altro pesante ko della Roma sul campo dell’Udinese. Nel lunch match della domenica successo del Parma contro il Sassuolo, continua il momento fantastico della squadra di D’Aversa, ...