ilnapolista

: Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se… - CalcioNews24 : Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se… - sasoarts : Il Napoli si qualifica se: - Vince ad Anfield - Pareggia - Perde con un gol di scarto segnando - napolista : Dopo #NapoliStellaRossa - Il Napoli si qualifica se non perde a Liverpool (o se perde con un gol di scarto)… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) In gioco anche il primato nel girone Ora gli incastri dei risultati sono facili. All’ultima giornata, ilha il destino nelle proprie mani. In casa del, la squadra di Ancelotti ha due risultati su tre. Se vince o pareggia, passa il turno. Anzi, con una vittoria certifica anche il primato del girone. In caso di sconfitta, tutto dipenderà dal risultato di Belgrado (si gioca Stella Rossa-Psg) e dal punteggio di. Se il Psg dovesse vincere in Serbia, ilpotrebbe permettersi dire con un gol di. In caso di vittoria del Psg e successo dei Reds con due reti di, la squadra di Ancelotti è in Europa League. In caso di mancata vittoria del Psg in casa della Stella Rossa, invece,to con qualsiasi risultato a. Ci sarà da sudare.L'articolo Ilsise non(o secon un gol di ...