Il Napoli si giocherà la Champions a Liverpool

(Di giovedì 29 novembre 2018) Appuntamento a Anfield Road Ilsilal’11 dicembre. La squadra di Ancelotti ha battuto la Stella Rossa 3-1 ma da Parigi non sono arrivate buone notizie. Il Psg ha battuto 2-1 la squadra di Klopp. Aveva ragione Carletto: si deciderà tutto all’ultima giornata. Saranno i 90 minuti di Anfield Road a stabilire se ilaccederà o meno agli ottavi. Ilnon dovrà perdere. Con un pareggio sarebbe qualificato. E una vittoria garantirebbe agi azzurri il primo posto nel girone. Se ilstasera avesse vinto con tre gol di scarto, si sarebbe garantito la possibilità di perdere 1-0 a. Così non è stato.Ilha fatto il suo dovere contro la Stella Rossa. Ha giocato una partita attenta. Ha colpito subito, dopo undici minuti, come aveva detto Ancelotti: «Queste partite è importante sbloccarle subito». Ha condotto il gioco ...