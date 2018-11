eurogamer

: Il multigiocatore di Dark Souls 3 includeva i sacrifici: un video mostra il loro funzionamento. #DarkSouls3 - Eurogamer_it : Il multigiocatore di Dark Souls 3 includeva i sacrifici: un video mostra il loro funzionamento. #DarkSouls3 -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) I, in3, erano stati protagonisti di moltissimi rumor ben prima del lancio del gioco, salvo poi scomparire dalla versione finale del terzo capitolo della serie sviluppata da From Software.Un nuovoriportato oggi dagli utenti di Resetera prova però oltre ogni dubbio che ifossero davvero una delle componenti del compartodi3,ndo il funzionamento di questa misteriosa feature. Il dataminer Lance McDonald ha infatti scovato questo contenuto tra i file dell'alphadel gioco, svelando come un un tempo fosse previsto trascinare i nemici uccisi, convertirli in falò o sacrificarli alle divinità di3.Non è chiaro perché From Software abbia deciso di rimuovere l'elemento dei, ma sicuramente rimane il disappunto per non aver potuto vedere in azione nel gioco completo una feature che a un ...