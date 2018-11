sportmediaset.mediaset

: Il #Milan accelera per #Fabregas e insiste per #Godin. - Sport_Mediaset : Il #Milan accelera per #Fabregas e insiste per #Godin. - infoitsport : De Paul-Milan, le ultime: Leonardo accelera per l’argentino - MilanLiveIT : #DePaul-#Milan, le ultime: #Leonardo accelera e incontra gli agenti -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Non sarà magari ungiovane, ma è almeno unche cerca esperienza e qualità per dare l'assalto a un posto Champions e provare a fare la voce grossa in Europa League . Andiamo con ordine: ...