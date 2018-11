Il governo giallo-verde ha sul Colle un amico 

Matteo Renzi punta il dito contro il governo gialloverde. : Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira: “Matteo Salvini, la luna di miele sta finendo”. Ogni tanto, Matteo Renzi si fa ancora sentire. L’ultimo intervento arriva in un’intervista concessa a Il Messaggero in cui fa il punto sulla situazione del Pd in vista del congresso e punta il dito contro il governo gialloverde. L’ex premier si mostra catastrofista e afferma che “il dossier Ue è stato gestito con ...

Berlusconi crede che la caduta del governo giallo-verde sia vicina : In queste ore, che seguono la bocciatura senza appello della manovra italiana da parte della Ue, lo scenario politico si fa confuso e vi si riaffaccia, alla ricerca di un ruolo da protagonista, l'ex premier e capo politico di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Già lunedì, dopo un incontro con il vicepremier Matteo Salvini, Berlusconi aveva registrato un ammorbidimento di quest'ultimo, che ad esempio si era mostrato meno critico del solito verso ...

L'Ue boccia la manovra ma il governo gialloverde non molla : Roma, 21 nov., askanews, - Nessuna modifica 'al corpo' della manovra, al massimo qualche aggiustamento di dettaglio: questo è il messaggio che palazzo Chigi, lascia filtrare dopo l'attesa bocciatura ...

Sgomberi e demolizioni in diretta. Ecco il nuovo format tv del governo gialloverde : Roma. Non bastava Danilo Toninelli che in tv su RaiTre gattona davanti a una classe di marmocchi nel tentativo di mimare il titolo di un film. Men che meno bastava Giorgia Meloni, che ha un problema enorme di identità politica, visto che al governo c’è uno - Matteo Salvini - che fa meglio le cose ch

Siamo più europeisti di quanto ci racconta il governo gialloverde : La Commissione europea ha pubblicato un nuovo numero dell’Eurobarometro, il sondaggio d'opinione realizzato periodicamente dalle istituzioni europee (sin dal 1973) in tutti gli stati membri dell'Unione. Dai nuovi dati diffusi risulta che tre europei su quattro vedono l'euro come un bene per l'Ue nel

"Gialloverdi al capolinea". Tajani vede un governo a guida Forza Italia-Lega : Ora, qui, in uno dei luoghi più significativi della politica culturale milanese, ribadisce il concetto: 'Il centrodestra è lo schieramento che ha ottenuto più voti il 4 marzo scorso'. Non solo: 'L'...

La lezione dei gilet gialli al governo gialloverde : La protesta dei gilet gialli, che da sabato è deflagrata in oltre duemila località francesi in particolare lungo strade, superstrade e autostrade con blocchi e rallentamenti dei veicoli, rappresenta l’apice di un malcontento che si è andato consolidando negli ultimi mesi. Il movimento spontaneo e (a

Briciole ai professori. Il governo gialloverde offre 12 euro di aumento : Non si sblocca la trattativa per il rinnovo del contratto dei docenti e degli amministrativi della scuola, in scadenza il prossime dicembre. Secondo i sindacati di categoria le cifre proposte dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che aveva parlato di 1,7 miliardi per aumentare gli stipendi dell'1,4%, sono troppo basse.Non tanto per lo scarso ritorno in busta paga che tale aumento comporterebbe (circa 12 euro netti su uno stipendio da ...

Guida minima al vocabolario del governo giallo-verde : (Fabio Cimaglia/LaPresse) L’italiano è una lingua in continua evoluzione, che a dispetto di una natura apparentemente austera fa della sensibilità ai cambiamenti socioculturali la sua migliore arma di attualità. Non so se di recente abbiate messo il naso fuori dalla finestra, ma inizia a fare freschetto e siamo ormai in piena Terza Repubblica. Poteva la lingua italiana resistere all’incontenibile spinta propulsiva generata dal governo del ...

Per tassare lo zucchero il governo gialloverde riabilita anche l'Oms : “Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini”. Questa è una parte del testo de

Così il governo gialloverde rischia la crisi sulle Olimpiadi 2026 : Ue-Italia: la Commissione deve agire, anche per il bene degli italiani Monaco di Baviera, 16 nov - (Agenzia Nova) - Nel confronto con l'Italia sulla legge di stabilità per il 2019, la Commissione europea “deve agire nei confronti dell'Italia, anche per il bene degli italiani”. È quanto si legge sul

Ecco come il governo gialloverde ha messo meno soldi sulla sanità rispetto all'esecutivo precedente : Avevano sempre detto che non avrebbero mai tagliato i fondi alla sanità e ora che c'è un ministro della Sanità a 5 Stelle, cosa fanno nella loro prima Legge di Bilancio? La tagliano, ovviamente. E in modo davvero poco "honesto". Anzi: da veri "furbetti del commettino", che dissimulano in burocratese ciò che fanno nella realtà.Il Comma 1 dell'articolo 40 del Disegno della Legge di Bilancio recita: "Per l'anno ...

#Indivisibili. Contro l'odio e la violenza del governo "giallo-verde" saremo fianco a fianco. : ... sindaco di Riace, migliaia di operatori della buona accoglienza, o semplicemente umana; attivisti impegnati nei salvataggi nel mar mediterraneo, il più grande cimitero al mondo; volontari che giorno ...

Salvini - Di Maio e il governo gialloverde al passaggio del bardo : Il bardo, nelle filosofie orientali è un percorso che garantisce l'immortalità.Ora, un po' per scherzo, e un po' no, il Governo italiano, lo strano Governo italiano, rischia di diventare da giallo/verde a grigio, come il cielo del suo futuro. Lo ha capito bene Berlusconi, che con il suo residuale istinto ha incominciato ad azzannare la preda ferita.La parola "bardo" deriva direttamente dal termine protoceltico bardus e nella sua ...