Il Festival Scienza arriva nel Sulcis per l' ultima tappa

Via all´Oliena Festival scienza : La manifestazione, coordinata su base regionale dall'associazione scienza società scienza, è reduce da una riuscitissima 11esima edizione a Cagliari, dove ha fatto registrare quasi 14mila presenze. ...

Festival Scienza - bilancio manifestazione : 14mila presenza solo all'Exma - Sardiniapost.it : Quest'anno il Festival Scienza ha ricevuto il prestigioso premio Effe Label 2018. Ma non solo , è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'associazione corsa Association A Rinascita " Cpie ,...

Chimica e musica si fondono a Torino : martedì l'esibizione degli studenti del Montani e del Pergolesi al Festival "Teatro e scienza : Matematica e altri demoni" : Montani' per partecipare al Festival 'Teatro e scienza: Matematica e altri Demoni', in programma dal 30 settembre fino al 27 novembre. La serata del 13 si terrà al Teatro Vittoria, dove andrà in ...

Milano capitale della scienza con il Festival Focus Live : Milano, , askanews, - Al Museo della scienza e della Tecnologia a Milano ha preso il via Focus Live, il festival della scienza del mensile Focus in programma fino a domenica 11 novembre con centinaia di ospiti, esperimenti ed installazioni. Ad inaugurare il festival, un ospite d'eccezione, Piero Angela, intervistato ...

Lunedì pomeriggio - la Biblioteca comunale di Carbonia - nell'ambito del Festival 'Sulcis Scienza' - ospiterà una conferenza sul linguaggio dei media e la responsabilità sociale dell'informazione. : "Sulcis Scienza" è iniziato il 22 ottobre e si svolgerà fino al 20 novembre. «Si tratta di un evento meritorio che mira a promuovere il territorio, favorendo e organizzando attività molteplici in ...

Fisica : exhibit ed esperimenti - l’INFN al Festival della Scienza Futuro Remoto : Fino all’11 novembre il Festival della Scienza Futuro Remoto torna ad aprirsi all’intera città di Napoli, a tutta la regione Campania e all’intero Paese. l’INFN partecipa al Festival che si terrà a Città della Scienza raccontando le sue principali linee di ricerca attraverso exhibit ed esperimenti e con un evento serale, ideato dall’INFN e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF), che ...

Milano : al via Festival Scienza Focus Live fino a domenica : Milano, 8 nov., askanews, - Al Museo della scienza e della Tecnologia a Milano ha preso il via Focus Live, il festival della scienza del mensile Focus in programma fino a domenica 11 novembre con ...

Focus Live - il Festival della scienza e tecnologia a Milano : ... organizzato da Focus , il magazine punto di riferimento della divulgazione scientifica e dell'intrattenimento, si svolgerà presso il Museo Nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano .

Va in archivio con successo la seconda edizione del Festival della Scienza Fermhamente : ... docenti universitari, scrittori, giornalisti, fra i quali: Luigi Amodio, direttore del Scienze Centre della Città della Scienza di Napoli, Nicola Armaroli, dirigente di ricerca al CNR, Eduardo ...

Palazzo Ducale - scuola di cucina per bambini in occasione del Festival della Scienza : Tags: angela simonelli food blogger elisa manetti nutrizionista Faber Festival della Scienza 2018 genova kids kitchen school Palazzo Ducale scuola di cucina per bambini Precedente

Pisa book Festival - tra scienza e paranormale : Nei giorni del festival saranno affrontati temi d'attualità, si parlerà del caso Moro, delle mafie, di scienza, di fantascienza e di paranormale . Proprio quest'ultimo tema troverà spazio grazie alla ...

Difesa : Festival della Scienza a Genova - Forze armate al fianco famiglie colpite da tragedia Ponte Morandi : Roma, 01 nov 16:19 - , Agenzia Nova, - Il 3 novembre nave Italia, uno degli assetti presenti allo stand dello Stato maggiore della Difesa, effettuerà un'uscita in mare con i ragazzi... , Com,

Festival della Scienza prolungato di un giorno per le scuole : Genova - A causa delle ripetute allerte meteo il Festival della Scienza prolungherà di un giorno il programma degli eventi dedicati alle scuole. Lunedì 5 novembre oltre 50 tra mostre e laboratori in oltre 12 location del Festival rimarranno aperti. L'elenco sarà ...

Festival della Scienza prorogato : eventi anche il 5 novembre : ...hanno potuto partecipare all'edizione 2018 a causa del maltempo e per offrire un'ulteriore possibilità a tutti gli Istituti che decideranno di visitare il Festival in questo giorno di extra Scienza. ...