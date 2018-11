Il femminicidio di Maria Zarba a Ragusa | chiuse le indagini

Maria Goretti - ragazzina vittima di un efferato femminicidio : Ferriere di Conca, 5 luglio 1902 – La canicola di quel pomeriggio era un inferno: le appiccicava le vesti logore alla pelle, le scioglieva i capelli scuri sulla fronte, nonostante avesse ceduto alla tentazione di togliersi per qualche minuto il fazzoletto dalla testa e più volte si era punta con l'ago mentre rammendava le brache bucate di Alessandro. Eppure, non era il male minore. Seduta sui gradini della casa colonica in cui da qualche anno la ...