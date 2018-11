Il Fai difende la pseudoscienza al Politecnico

Il rifiuto di Rihanna al Super Bowl 2019 per difendere i diritti civili : svelati i nobili motivi del forFait : L'ipotesi di Rihanna al Super Bowl 2019 è saltata per motivi politici. A quanto pare, sia la popstar barbadiana che la collega P!nk erano in lizza per lo spettacolo dell'intervallo nella finale della National Football League del prossimo anno, ma alla fine qualcosa è andato storto e a firmare il contratto sono stati i Maroon 5. A rivelarlo è Entertainment Tonight, che spiega come entrambe le popstar abbiano rifiutato la proposta di esibirsi ...