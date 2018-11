Il decreto sicurezza ora è legge | Salvini esulta

Il decreto sicurezza è legge con 396 sì e 99 no : Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto sicurezza, che diventa legge. I voti a favore sono stati 396, i voti contrari 99. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza Italia. Sono stati 14 i deputati M5s che non hanno partecipato al voto finale. mentre 22 risultano in missione e, quindi, sono 'assenti giustificati'. Dopo il via libera finale ...

Il decreto sicurezza risponde all’insicurezza percepita e aggrava l’insicurezza reale : Il Decreto Legge Sicurezza, approvato alla Camera, è un tipico provvedimento "manifesto" contro i poveri, gli emarginati e gli immigrati, con cui si offre una risposta propagandistica alla cosiddetta "inSicurezza percepita". Come? Attraverso un lavoro (sub)culturale tutto incentrato sulla diffusione di simboli fortemente evocativi delle paure comuni – lo straniero, il diverso, il deviante, il povero – a cui fanno riscontro ...

decreto sicurezza Ecco il testo completo : ... anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l'ordine pubblico e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ...

Il decreto sicurezza - spiegato : È il provvedimento voluto da Matteo Salvini su cui ieri è stata votata la fiducia: secondo i critici, aumenterà molto il numero di stranieri irregolari in Italia