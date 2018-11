Il debutto de ' L' amica geniale' arriva a quota 7 milioni | lo share a quasi il 30% fa il

Ascolti tv martedì 27 novembre - debutto da record per L’Amica Geniale : Oltre 7 milioni di spettatori per la prima puntata de L’Amica Geniale in onda ieri Clamoroso successo per L’Amica Geniale. Ieri sera, martedì 27 novembre, il debutto della nuova fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha registrato Ascolti da record. La prima puntata della serie diretta da Saverio Costanzo ha conquistato infatti ben […] L'articolo Ascolti tv martedì 27 novembre, debutto da record per L’Amica Geniale ...

L’Amica Geniale : il best seller di Elena Ferrante è pronto al debutto su Rai 1 : L'Amica Geniale - Elisa del Genio e Ludovica Nasti La fiction Rai si ispira sempre più spesso ad opere letterarie di successo, dando corpo e voce ai personaggi nati sui libri: titoli quali Rocco Schiavone, L’Allieva e I Bastardi di Pizzofalcone sono nati proprio così. Ma stavolta Rai 1 tenta un’impresa molto più difficile, quella di portare sullo schermo L’Amica Geniale di Elena Ferrante, un best seller che ha dato il via ...

L’amica geniale - confermata la data di debutto della serie tv : È uno dei titoli più attesi dell’anno, eppure de L’amica geniale, l’ambiziosa coproduzione internazionale tratta dalla quadrilogia bestseller in tutto il mondo di Elena Ferrante, ancora non sapevamo la data di debutto. Anzi, si conosceva quella americana, fissata da tempo sulla Hbo al 18 novembre, ma ancora non si avevano conferme ufficiali sulla partenza italiana. Ecco invece arrivare la notizia: i primi episodi ...