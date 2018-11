Il costo della Brexit | economia UK più debole del 10 | 7% in caso di ' no deal'

Fiorentina - verso il mercato. L'input dei Della Valle : fantasia a costo zero : 'I Della Valle torneranno pesantemente sul mercato di gennaio? Difficile crederlo': è la sentenza de Il Corriere dello Sport in merito alle mosse invernali Della Fiorentina , reduce da cinque pareggi consecutivi. Corvino farà eventuali operazioni nell'ambito di prestiti, scambi, ma sempre restando nell'ambito Della ...

Offerta WIND per acquistare iPhone 8 : info - costo e dettagli della promo per clienti : Nuova Offerta di WIND che 'regala' agli abbonati iPhone 8, uno dei più innovativi smartphone Apple: tutti i dettagli WIND e iPhone 8: ecco i dettagli dell'Offerta Foto Wired WIND, ecco come come avere ...

David Hockney è l’artista vivente più costoso della storia : 90 - 3 milioni per “Portrait of an Artist” : David Hockney è l'artista ancora in vita i cui quadri sono i più costosi al mondo. A New York il suo "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" è stato battuto all'asta da Christie's per la cifra record di 90,3 milioni di dollari, corrispondenti a 80 milioni di euro. Sbriciolato il record di Jeff Koons.Continua a leggere

Pensioni con buco. I tecnici della Camera raddoppiano il costo di "quota 100" : Se la quota 100 equivalesse alla somma di un'età di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 fino a 437.000 contribuenti attivi. Lo stima l'Ufficio parlamentare di Bilancio nell'analisi della manovra, che quasi raddoppia l'entità del costo della misura voluta fortemente dalla Lega, fissandola a 13 miliardi di euro. Nella legge di bilancio sono ...

Puglia - dalle plafoniere a 637 euro al costo complessivo raddoppiato : tutti i conti della nuova sede della Regione : Non ci sono solo le plafoniere da 637 euro ciascuna a turbare il sonno dei pugliesi, ma anche una lunga lista di spese pazze che riguardano la nuova sede della Regione. La settimana scorsa il programma Non è l’arena di La7 ha alzato il polverone sulla vicenda, anche se – a onor del vero – più volte la stampa locale ci aveva provato. A rincarare la dose ci ha pensato poi il Movimento Cinque Stelle che oltre alle plafoniere (ne ...

"Sta male - ha pianto tutta la notte". Il dolore nascosto della Cipriani : A volte ci può essere parecchia distanza tra l'aspettativa e la realtà. E così deve essere successo a Francesca Cipriani , entrata nella casa del Grande fratello perché perdutamente innamorata di ...

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema - è ricoverata in ospedale dopo essersi fratturata tre costole : Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, è stata portata in ospedale dopo esseri fratturata tre costole cadendo nel suo ufficio nella notte tra il 7 e l’8 novembre. Ginsburg ha 85 anni ed è la giudice

Mistero Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci : il quadro più costoso della storia escluso dal Louvre : Il Salvator Mundi attribuito a Leonardo Da Vinci, il quadro più costoso della storia battuto all'asta a 450 milioni di euro, doveva partecipare alla mostra al Louvre di Abu Dhabi ma al momento non vi è traccia della sua presenza in nessun evento. Secondo indiscrezioni, gli esperti avrebbero sollevato più d'un dubbio sul dipinto.Continua a leggere

Il lunedì della Gabanelli : Alitalia - cosa fare per la crisi più lunga e costosa? : 3 salvataggi in 10 anni, scelte spesso inspiegabili e sbagliate, costate miliardi di euro. Da 18 mesi la compagnia è tornata in mano al governo che vorrebbe tenerla. Serve un partner, ma soprattutto ...

“Auschwitzland” e il significato nascosto della parola “dignità” : Davanti a testimonianze come quella della maglietta 'Auschwitzland' sfoggiata durante la commemorazione a Predappio del dittatore Mussolini, abbiamo la possibilità di riflettere su uno degli aspetti più difficili della parola 'dignità', che ci viene raccontato da un lato meno noto della sua etimologia.Continua a leggere

Il giorno della vittoria nascosto. Così l'esercito prepara la parata : Il comandante supremo del regio esercito, Armando Diaz, annunciava: ' I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano ...

Limiti alle antenne - permessi e progetti costosi : i nodi della corsa al 5G : 5G (Getty Images) Le compagnie telefoniche riceveranno le chiavi delle frequenze del 5G a gennaio del 2019. Circa sei-nove mesi prima del debutto sul mercato di smartphone e modem progettati per le reti mobili di quinta generazione. Per questo, chiuso il capitolo dell’asta per le frequenze, costate a Tim, Vodafone, Iliad, Wind Tre e Fastweb nel complesso 6,5 miliardi, ora le società premono l’acceleratore sullo sviluppo di servizi ...

OLIMPIADI "DOPATE"/ Ecco il Video-choc (nascosto) della sala dei test antidoping a Pyeongchang : La tv tedesca ARD ha mostrato in un video in quali condizioni si trovava la stanza di attesa dei controlli antidoping durante le OLIMPIADI invernali in Sud Corea. NANDO SANVITO(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:08:00 GMT)SCHWAZER/ Il Gip smentisce TAS, IAAF, WADA: lacune nella custodia della provetta (esclusiva), di N. SanvitoUDIENZA SCHWAZER/ "Più tutelate le mucche che gli atleti" dice il Gip, mail Iaaf: "complotto contro ...

Che Tempo che Fa – La costosa acqua di Chiara Ferragni scatena l’ironia della Littizzetto : “ci vuole il sommelier per l’esame delle urine” [VIDEO] : A ‘Che Tempo che Fa’ Luciana Littizzetto fa ironia sull’acqua di Chiara Ferragni: dopo la polemica, la comica torinese porta in studio la bottiglia firmata dalla fashion blogger “È giusto pagare una bottiglia d’acqua 8 €?“. È questo il quesito su cui molti italiani si sono interrogati negli ultimi giorni dopo aver scoperto il prezzo dell’acqua firmata da Chiara Ferragni. La polemica è poi ...