Il Colle al governo | fate presto Limature a sussidio e quota 100

Il governo giallo-verde ha sul Colle un amico : Non solo Luigi Di Maio, come aveva scoperto il «Fatto Quotidiano»: nei giorni scorsi, senza che nulla filtrasse all’esterno, sono saliti in processione al Colle tutti i personaggi-chiave del governo giallo-verde. Dunque Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Enzo Moavero e (pare su sua richiesta) Matteo Salvini. Dal presidente ciascun ospite si è sentito c...

Retroscena : Mattarella - asse col piddino Zingaretti. Crisi di governo - scenario-choc : al Colle si dice che... : ... e dunque con una maggioranza certa, , il Quirinale preferirebbe non rischiare la sorte e le incognite di una coalizione politica da ricostruire, e dunque farebbe partire la conta in Parlamento. ...

Laura Castelli demolita dal Collega grillino Matteo Dall'Osso : 'Non ha studiato e è al governo' : Augusto Minzolini , su Il Giornale, descrive il paradosso di quanto accaduto in tv l'altra sera tra la sottosegretaria grillina all'Economia, Laura Castelli , e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a proposito dei danni dello spread, in modo impagabilmente divertente: 'Del resto - scrive l'ex direttore del Tg1 - Laura Castelli, già addetta alla sicurezza dello stadio ...

Anticorruzione - Governo battuto. Salvini : “Incidente di percorso” ma Colletti (M5S) : “Sono stati i leghisti” : Matteo Salvini esce dal consiglio dei ministri e ci mette la faccia in prima persona dopo il voto che ha mandato sotto la maggioranza nell’aula di Montecitorio sul Ddl Anticorruzione sull’emendamento che modificai reato di peculato a firma dell’ex M5S Catiello Vitiello. “E’ stato un incidente di percorso che avrà come risultato che il decreto (in verità si tratta di un disegno di Legge, ndr) Anticorruzione verrà approvato prima del ...

Governo a Colle - con Ue dialogo proficuo : ANSA, - ROMA, 1 NOV - "L'interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea avviene nel contesto di un dialogo proficuo e costante". Così una nota di palazzo Chigi in cui si fa ...

Il Colle richiama governo e Ue : 'Ok equilibrio dei bilanci - ma non astratto rigore' : 'Questa responsabilità - sottolinea - accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio indivisibile'. ...

DI MAIO SPEGNE BEPPE GRILLO : "RIFORMA Colle? NO IN CONTRATTO DI GOVERNO"/ Video - Pd al fianco di Mattarella : Italia 5 Stelle, Video streaming: BEPPE GRILLO show contro Mattarella, "il Colle ha troppi poteri". Smentita Di MAIO e M5s, «riforma non nel CONTRATTO di Governo». Le reazioni e lo sdegno

Governo - fonti Lega : Ieri Salvini al Colle da Mattarella : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

DIETRO LE QUINTE/ Il piano "C" del Colle : un governo del Nazareno in salsa di Fico : Non sarà Mattarella a fermare Salvini e Di Maio. Lo faranno i "mercati". Altro che piano B alla Savona. Mattarella ha perfino il piano C. Eccolo. VINCENZO PAOLO CAPPA