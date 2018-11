Il cambiamento del clima trasforma l' Artico in un ' nuovo Oceano'

Il cambiamento climatico sta uccidendo i celebri cedri del Libano [GALLERY] : 1/27 AFP/LaPresse ...

'Il cambiamento climatico impatta sull'economia'. Ma Trump non crede alla relazione della Casa Bianca : I dati dello studio condotto da scienziati provenienti da 13 agenzie federali dimostrano l'impatto economico del cambiamento climatico negli Stati Uniti

La manovra del cambiamento - quello vero : 101 proposte specifiche e dettagliate e un impatto di poco più di 38 miliardi di euro senza aumentare l'indebitamento e il rapporto deficit-pil: questo il succo della contro-manovra che Sbilanciamoci presenta il prossimo 27 novembre alla Camera dei deputati.Di fronte a una legge di bilancio poco trasparente e contraddittoria la campagna Sbilanciamoci propone una manovra economica fondata sulla giustizia fiscale e gli investimenti ...

COP24 - dichiarazione di 16 capi di stato europei : "cambiamento climatico è sfida del nostro tempo" : Il riscaldamento globale e' d'ostacolo all'economia globale. Minaccia diversi settori, tra cui agricoltura, silvicoltura, turismo, energia e risorse idriche e, inevitabilmente, rappresenta una seria ...

Conte : 'Il governo del cambiamento dichiara guerra - basta roghi' : "basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi. Lunedì sarò a Caserta, con sette ministri di questo governo, per firmare il "Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti". "Il governo del ...

Il premio Nobel Steven Chu : 'A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone' : Abbiamo incontrato l'ex segretario Usa dell'energia, uno scienziato, per capire come la ricerca e la politica possano agire contro il riscaldamento globale

Il premio Nobel Steven Chu : “A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone” : (Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Verona – “Una persona su dieci nel mondo abita a meno di 10 metri di altezza rispetto all’attuale livello del mare: ciò significa che entro un paio di secoli, o anche uno solo a voler essere pessimisti, quelle persone dovranno traslocare da qualche altra parte. Seppur lenta, la potremmo chiamare un’evacuazione globale“. Così ha raccontato a Wired il premio Nobel Steven Chu, che ...

Pugni e pugnette - quando l’indignazione maschera la paura del cambiamento : Guardo e riguardo il famigerato video di Danilo Toninelli che brandisce il pugno in segno di vittoria dopo l’approvazione del decreto per Genova e diventa irresistibile la tentazione di esplodere in un liberatorio “vaffa” all’indirizzo di tutti quelli che hanno stigmatizzato il gesto come offensivo. “Pugno chiuso sulle macerie di Genova” (Huffington), “Il pugno di Toninelli imbarazza i 5 stelle. Di Maio sbotta: che ...

Scuola - studenti in marcia verso il Miur : “Governo del cambiamento? Giù la maschera. Vogliamo risposte concrete” : Sono circa 5 mila, secondo gli organizzatori, gli studenti che venerdì mattina sono scesi in piazza a Roma per manifestare contro il governo del cambiamento. Un lungo corteo è partito da piazzale Ostiense e raggiungerà il ministero dell’Istruzione dove alcuni rappresentanti chiederanno di parlare con il ministro Marco Bussetti. “Abbiamo lanciato una piazza in tutta Italia con il nome ‘Giù la Maschera’ perché pensiamo ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : Maria De Filippi parla del suo cambiamento 'Non mi fido delle mie sensazioni' : 'Io non metto più nessuna mano sul fuoco'. Con queste parole Maria De Filippi ha voluto commentare per la prima volta in televisione il caso Sara Affi Fella.

Il governo del cambiamento : M5s dimentica Giulio Regeni e omaggia “il dittatore” al Sisi : Dopo la passerella di Conte e Fico in Egitto, ora arriva anche la visita ufficiale di Al-Sisi in Italia, la prima dopo l'omicidio di Giulio Regeni. È il governo dello stesso Movimento 5 Stelle che definiva il Presidente egiziano "un dittatore", che attaccava Gentiloni per il ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto, che metteva in relazione l'omicidio del ricercatore italiano con gli interessi delle aziende italiane?Continua a leggere

Il professore Lorenzini primo direttore del neonato Centro per lo studio del cambiamento climatico dell’Università di Pisa : Il professor Giacomo Lorenzini è il primo direttore del neonato Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa. Docente di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, e membro del Senato Accademico, il professore resterà in carica per i prossimi tre anni. La mission del Centro è quella di promuovere, coordinare e svolgere studi ...

Governo del cambiamento e politica dello scambio : Lega e M5S moriranno Dc? : La politica, si sa, è la scienza dell' opportunismo e l'arte del compromesso , e tante in passato sono state le 'trattative' tra partiti politici che hanno portato ad accordi fino ad un attimo prima ...