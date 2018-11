IED for Malta | il 29 novembre a Roma

Dolce & Gabbana nella bufera : gli stilisti chIEDono scusa ai cinesi - VIDEO - - Curiosità - news ed informazioni : I cinesi sono in rivolta contro il brand conosciuto in tutto il mondo. Gli stilisti hanno inviato un messaggio di scuse. Lo spot contestato Lo spot contestato vede come protagonista una ragazza ...

Ue - Salvini : Non può chIEDermi di non toccare l. Fornero - la smonto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Salvini : “Nessun passo indietro - Ue non può chIEDermi di confermare la legge Fornero” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che il governo non farà alcun passo indietro di fronte alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea. "Quello che l’Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero, io quella legge voglio smontarla", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Infortunio Kolarov - nuovi problemi al dito del pIEDe fratturato in passato : Infortunio Kolarov alle prese con un nuovo problema al piede, a rivelarlo l’allenatore della Serbia Mladen Krstajic Infortunio Kolarov, il tecnico della Serbia Mladen Krstajic ha annunciato il problema occorso al terzino della Roma: “Ha un problema al dito del piede che si era già fratturato settimane fa, valuteremo la sua situazione” . Il tecnico giallorosso Di Francesco attende dunque di conoscere la situazione nel dettaglio, ...

Infortunio Diego Costa - trauma al pIEDe per l’attaccante dell’Atletico : Infortunio Diego Costa – L’Atletico Madrid ha reso noto che Diego Costa ha subito un Infortunio al piede. Un trauma che costringerà l’attaccante ispano-brasiliano ad allenamenti differenziati, trattamenti medici e fisioterapia. Nessuna indicazione sui tempi di recupero da parte del club madrileno. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Forte dei Marmi - Alessandro compra pagine di giornale per chIEDerle la mano - ma Cinzia dice no : Finisce senza lieto fine l'eclatante gesto d'amore di un venditore ambulante di La Spezia, Alessandro Mattei che per provare a riconquistare la sua ex, ha acquistato un paio di pagine sui quotidiani locali per chiederle di sposarlo. A stretto giro arriva la risposta: è un no "perché non c'è più fiducia".Continua a leggere

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla manovra : questo chIEDerà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

Inghilterra - calciatore infortunato chIEDe aiuto al fisioterapista ma sbaglia numero. Lo scherzo è virale : Con la salute non si scherza, specie se sei un calciatore, e giovane, e vuoi provare a sfondare nel mondo del football. Per questo occorre sempre essere a posto fisicamente per poi scendere in campo e dimostrare il tuo valore. E' proprio quello che ha pensato Tom Preston, giovane giocatore del ...

Atletica - infortunio per Elena Vallortigara : l’Azzurra si ferma tre settimane per un problema al tallone del pIEDe destro : Novità poco gradite sul fronte “Elena Vallortigara“. La saltatrice in alto azzurra, che nel mese di luglio fu autrice della misura di 2.02, come rivela la Gazzetta dello Sport, è stata costretta ad interrompere il proprio lavoro di preparazione per un problema al tallone del piede destro. Un fastidio, ad onor del vero, che già da qualche tempo si faceva sentire, acuitosi però negli ultimi giorni. Per questo sono stati effettuati dei ...

Parigi chIEDe l'arresto di 3 rappresentanti delle forze di sicurezza siriane - : Pochi giorni fa un tribunale francese ha emesso un mandato di arresto per tre alti rappresentanti dei servizi segreti siriani, accusandoli di complicità nelle torture, crimini contro l'umanità e ...

Prescrizione - quando a chIEDere la riforma era l’Europa : “Ostacola lotta a corruzione. Stop dopo il primo grado” : “Il termine della Prescrizione ostacola la lotta contro la corruzione“. Perché “incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati” e il risultato è che “un’alta percentuale di cause cade in Prescrizione dopo la condanna di primo grado“. E quindi se “la questione non sarà affrontata, la fiducia dei cittadini e degli investitori nello Stato di diritto potrebbe diminuire”. Non sono le ...

Roma - corteo Forza Nuova : 'ChIEDiamo lavoro - ci danno immigrazione' : Forza Nuova in strada a Roma per la 'Marcia dei Patrioti'. 'Chiediamo lavoro, ci danno immigrazione' lo slogan dei militanti.

Juventus - Matuidi esalta Ronaldo : “ci fa sentire più forti - ha qualcosa che nessun altro possIEDe” : Il centrocampista francese ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus, esaltandone carisma e qualità Un impatto devastante, sette gol in campionato e un carisma difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Cristiano Ronaldo si è già preso la Juventus, lo sa bene Blaise Matuidi che condivide ogni giorno lo spogliatoio con il portoghese. Fabio Ferrari/LaPresse Il centrocampista campione del mondo ha parlato di ...