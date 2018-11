Ian Somerhalder | «The Vampire Diaries | che mi ha fatto crescere»

vanityfair

: ma ian somerhalder non può darci ste batoste - iMTR4GIC : ma ian somerhalder non può darci ste batoste - hablyce : poi mi chiedono perchè sono single.. esiste un altro Ian Somerhalder?pls - prfmin : a volte dimentico che Ian Somerhalder ha una figlia -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder Ian Sommerhalder IanNina Dobrev12. Lo spettinato di Damon IanIl tempo passa e poco importa se a lamentarsene sia un vampiro. Iandel periodo trascorso in The, la serie tv che gli ha dato il successo, conserva un ricordo bellissimo, indelebile. «Il giorno prima di ognuna delle sette stagioni di The, mi scattavo un autoritratto per documentare il cambiamento avvenuto in me dopo un’estate trascorsa letteralmente volando intorno al mondo per incontrare molti di voi», scrive l’attore sul suo profilo Instagram, il ciuffo sbarazzino e un pizzico di nostalgia.https://www.instagram.com/p/Bqogxg1BTeJ/ «Così tante cose sono cambiate da allora. Tanta crescita e tanta esperienza che ...