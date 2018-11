I tifosi italiani spendono 717 euro l’anno per seguire la propria squadra

ilnapolista

(Di mercoledì 28 novembre 2018) L’indagine di Statista Un tifoso di calcio inglese che vuolein tutto e per tutto la suadel cuore spende circa 805l’anno. È il risultato dell’indaginepean Football Benchmark, ad opera della piattaforma specializzata Statista. Ci sono anche i dati degli altri paesi: 800 sterline l’anno per ispagnoli, 780 per quelli francesi e 717 per noi. La somma è composita, e combina il costo degli abbonamenti televisivi, dei biglietti per lo stadio e per l’acquisto di prodotti di merchandising. Ovviamente si tratta di una stima media, anche perché la stessa indagine spiega come un tifoso “accanito” di Premier League possa arrivare a spendere anche circa 1200La Germania è un’oasi protetta, non è caratterizzata da cifre così alta. Secondo l’indagine di Statista, un tifoso tedesco spende circa 400 ...