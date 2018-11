I gay tra Inferno e Paradiso | Dante rivisitato è attivista per i diritti

Ivan Cattaneo confessa : «Mi misero in un manicomio perché gay. Il mio amore ha trovato un'altra donna» : Ivan Cattaneo , reduce dall'eliminazione della casa del Grande Fratello è ospite a Verissimo . Il cantante, icona degli anni '70, ha voluto raccontare la sua esperienza nel reality e ha raccontato ...

Trame Una Vita : Arturo scopre la relazione clandestina tra sua figlia e il gayarre : La bellissima telenovela di origini spagnole “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a riservare numerose sorprese al pubblico. Nei prossimi episodi italiani che andranno in onda su Canale 5 nel mese in corso, il perfido Arturo Valverde farà una scoperta che lo turberà molto. In particolare il perfido generale apprenderà che sua figlia Elvira e il suo ex maggiordomo Simon Gayarre sono stati amanti. A gran sorpresa il colonnello ...

Domenica Live - il fuorionda killer che imbarazza Barbara D'Urso : 'Tra l'altro lui è gay'. La bomba sul vip : Una voce fuori campo a Domenica Live , ascoltata in diretta, fa esplodere il gossip. 'Tra l'altro questo... è gay. Lui è più finto di una banconota da 200 euro'. Queste parole si sono sentite ...

Arcigay : 'Sui diritti non esistono contratti di governo' : "Sui diritti non esistono contratti di governo, o si sta dalla parte dei diritti o si sta contro". A dirlo al Congresso nazionale di Arcigay tenutosi a Torino, il segretario nazionale uscente Gabriele ...

«Grazie alla Chiesa ora sono attratto dalle donne e sono etero» : l'ex gay confessa a Le Iene - il web si ribella : Le Iene riescono a parlare con Alessandro, ex gay, che grazie alla Chiesa Evangelica è riuscito ad essere attratto di nuovo dalle donne. Ecco il suo racconto e i dubbi degli utenti.

Marco Carta : "Voglio una famiglia - più di qualsiasi altra cosa. Lotterò affinché l'adozione sia concessa ai gay" : Marco Carta ha da poco deciso di rivelare al pubblico la sua omosessualità, facendo coming out nel corso della trasmissione 'Domenica Live' condotta da Barbara D'Urso. In un'intervista al Corriere della Sera il cantante parla della sua decisione e di come abbia vissuto fino ad ora con questo segreto.Da adolescente, ho avuto due fidanzate, però latente c'era sempre un pensiero che mi faceva paura e, se cercavo di scacciarlo, era un ...

Coppia gay finisce alle mani - per il giudice è "maltrattamento in famiglia" : La violenza può germogliare ovunque. Non ci sono relazioni immuni da questo fenomeno. Neppure quelle omosessuali. Lo dimostra un episodio accaduto a Torino. Una storia di maltrattamenti, umiliazioni e botte che vede protagoniste due donne: Stefania e Claudia.Stavano insieme da cinque anni e chi le conosce racconta di una grande passione ma anche di terribili contrasti. Qualche giorno fa, alla fine di un litigio più violento del solito, Stefania ...

Coming out nel cast di Grey’s Anatomy dopo il primo bacio gay tra medici (video) : “Sono omosessuale - non siamo soli” : Un nuovo Coming nel cast di Grey's Anatomy è arrivato subito dopo la messa in onda dell'episodio 15xo6, in cui il dottor Nico Kim (Alex Landi) e la matricola Levi Schmitt (Jake Borelli), detto Occhiali, si sono baciati per la prima volta in un ascensore dell'ospedale. Non si tratta solo del primo bacio per la nuova potenziale coppia, ma del primo in assoluto tra due medici maschi nella serie tv, che finora aveva affrontato le tematiche LGBT ...

Il fratello lo caccia di casa perché è gay - costretto a vivere in un sottoscala tra topi e insetti : Alle offese, alle minacce, anche pesanti, è abituato. D'altra parte, in famiglia il suo orientamento sessuale non è stato accettato mai, racconta ad HuffPost. Ma che un fratello arrivasse a cacciarlo di casa perché è gay, forse non se lo sarebbe aspettato. Non che in passato fosse stato gentile, S. aveva anche denunciato le offese omofobe, ma non pensava arrivasse a tanto. Invece è successo e dal 2 ottobre, ...

«Mi volevano salvare - mi hanno torturato». Tra le comunità che «curano» i gay : Alla domanda su cosa direbbe ai genitori che vogliono sottoporre un figlio a terapia di conversione Garrard Conley risponde così: «Di informarsi bene, di capire che quella che viene praticata è tortura psicologica». Sa di cosa sta parlando. È il giugno del 2004 quando, diciannovenne, inizia il suo percorso alla Love In Action (LIA), una struttura ultra religiosa fondata nel 1973 che ha come fine la «cura» dell’omosessualità. A volerlo lì sono i ...

Il documento finale del Sinodo tratterà di accoglienza con gay : Città del Vaticano, 23 ott., askanews, - Un riferimento alla necessità che la Chiesa cattolica sia 'accogliente' nei confronti delle persone omosessuali sarà presente nel documento finale del Sinodo ...

“Sono gay e…”. Cecchi Paone choc a poche ore dall’entrata al Gf Vip. Imbarazzo totale : il video : Ha fatto da poche ore il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone e fin da subito ha regalato momenti di grande Imbarazzo. Dopo la diretta di lunedì 22 ottobre, il conduttore televisivo gay dichiarato si è confessato con le gemelle Provvedi e Fabio Basile durante una conversazione in cucina riguardante il suo ruolo sessuale sotto le coperte. Paone ammette: “Io sono attivo”. E continuando su questa scia ...

