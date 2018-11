I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute | diabete e malattie

Nasa - in un video 20 anni di cambiamenti climatici : Un pianeta che pulsa di vita, ma che negli ultimi decenni ha subito profondi cambiamenti climatici. Ghiacci artici che si sciolgono, soprattutto al polo Nord, deserti che avanzano , zone verdi che ...

I costi dei cambiamenti climatici preoccupano gli italiani : ... il 26% ritiene che l'effetto di dette misure può essere positivo sull'economia, mentre solo il 21% degli europei condivide quest'opinione, percentuale che scende addirittura all'11% per i cinesi. In ...

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'allarme sui cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...

Trump insiste : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo” : “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e non credo all’opinione diffusa tra gli scienziati“: in un’intervista al Washington Post il presidente USA Donald Trump respinge al mittente le conclusioni del rapporto elaborato dalla sua stessa amministrazione. “Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia“, afferma il tycoon che liquida come “non ...

L’unicorno siberiano si estinse a causa dei cambiamenti climatici : mappato il Dna del rinoceronte gigante vissuto 30mila anni fa : La mappa genetica dell’unicorno siberiano, ovvero il rinoceronte gigante ormai estinto, è stata completata. L’analisi del suo Dna ha dimostrato che, a differenza di quanto creduto fino a questo momento dai paleontologi, l’animale non si estinse prima dell’ultima era glaciale, ovvero 200.000 anni fa, ma visse molto più a lungo, scomparendo dalla Terra circa 36.000 anni fa, a causa del clima più rigido che ridusse le ...

L'amministrazione Trump lancia un allarme sui costi economici dei cambiamenti climatici : L'economia americana è destinata a perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno o nel peggiore dei casi il 10% del Pil entro il 2100 per rimediare alle conseguenze del cambiamento climatico. Questa è l'allarmante previsione di un nuovo report reso pubblico venerdì 23 novembre e redatto da 13 tra agenzie e dipartimenti governativi USA tra i quali la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura. Il rapporto avrebbe dovuto essere reso noto a ...

Dai cambiamenti climatici costi per miliardi. Il governo Usa si sveglia e avverte Trump : Il presidente Usa ha sempre parlato di bufala . Nel rapporto appena difuso, si parla invece di ' un fenomeno reale che rischia di avere effetti pesanti sull'economia americana. Le perdite potrebbero arrivare fino al 10 per cento del pil, il doppio rispetto a quanto bruciato nella crisi del 2008 -

National Climate Assessment : i cambiamenti climatici “stanno già influenzando l’economia americana e il mondo” : E’ stato pubblicato il 4° National Climate Assessment, Volume II: un rapporto di oltre mille pagine – realizzato da oltre 300 scienziati – richiesto dal Congresso degli Stati Uniti. Secondo il report i cambiamenti climatici stanno già influenzando l’economia americana e il mondo, e ciò costerà miliardi di dollari se non si intraprendono azioni immediate per fermare le emissioni di gas serra. “Verso la fine di questo ...

Stati Uniti : rapporto dell'amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei cambiamenti climatici : ... ritiene che i cambiamenti climatici incideranno sul modo in cui le persone vivono quotidianamente, devastando le infrastrutture, incidendo sulla salute umana, ponendo sfide all'economia globale e ...

cambiamenti climatici - Trump smentito dalla sua amministrazione : "Costi enormi per Usa" : Non solo il surriscaldamento del globo esiste ma rischia anche di costare caro all'economia americana se non si agisce subito. Entro il 2100 - dicono gli analisti - le risorse impiegate per ...

cambiamenti climatici - l'appello di 16 Paesi - anche dell'Italia - : "Agire ora o mai più" : "Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato la dichiarazione congiunta che 16 Paesi europei, anche l'Italia, ...

cambiamenti climatici - emissioni gas serra : “L’agricoltura può giocare un ruolo da protagonista” : Piero Gattoni, Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Bruxelles ad un meeting moderato dall’europarlamentare e rapporteur della RED2 Sean Kelly e organizzato della Green Energy Platform, aggregazione europea di produttori di biocarburanti coordinata da Farm Europe, think tank impegnato nell’elaborazione di strategie energetiche che si sviluppano a partire dalle economie rurali. Il presidente Gattoni ha dichiarato: ...

Nuovo record di gas serra : i cambiamenti climatici “avranno conseguenze irreversibili e sempre più distruttive per la vita sulla Terra” : Petteri Taalas, segretario generale dell’agenzia Onu per la Meteorologia (il WMO, World Meteorological Organization) ha lanciato l’allarme: lo scorso anno si sono registrate concentrazioni record di gas serra nell’atmosfera. “I dati scientifici sono inequivocabili: se non si ridurranno rapidamente le emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto di CO2, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irreversibili e sempre ...

Firaxis : "i cambiamenti climatici di Civilization VI : Gathering Storm non sono un'opinione politica" : Gathering Storm è la nuova espansione di Civilization VI, che per la prima volta nella storia del franchise introduce all'interno dei meccanismi strategici del gioco l'effetto delle attività umane sul clima del pianeta.In una intervista concessa ai colleghi di Eurogamer.net, Firaxis ha voluto rispondere a qualche critica ricevuta dallo studio per aver scelto un argomento dibattuto come quello dei cambiamenti climatici. "No, non credo che si ...