I 15 film da non perdere a dicembre

Un film sugli ultrà della Juve : “Non è razzismo - sono sfottò” : Al Torino film Festival Quarant’anni dopo, torna “Ragazzi di stadio” il documentario che Daniele Segre girò nel lontano 1980. Il regista ne ha girato un sequel: “Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo”. Il film sarà presentato domani in prima assoluta al Torino film Festival. È un viaggio tra quegli ultras ormai diventati adulti. Ex ragazzi della curva oggi uomini di mezza età ma sempre con la passione del tifo, e le ultime leve, ...

Un film sugli ultrà della Juve : “Non è razzismo - i nostro sono sfottò” : “razzismo?No,solo sfottò”,docufilm racconta curva ultrà Juve Al Tff di Torino ‘Ragazzi di stadio, quarant’anni dopò (ANSA) – TORINO, 27 NOV – Gli ultrà della Juve, 40 anni dopo. Ex ragazzi della curva oggi uomini di mezza età ma sempre con il fuoco del tifo, e le ultime leve, studenti, operai, disoccupati, uniti dalla passione per la squadra più amata e odiata d’Italia in un docufilm che descrive le ...

Albano non si ritira : “La richiesta di Loredana e Romina - un film in Turchia” : Albano ormai ha deciso: non si ritira dalle scene, ma Loredana e Romina non sarebbero d’accordo Albano Carrisi non si ritira più, come aveva più volte annunciato. Il cantante qualche giorno fa ha rivelato di aver cambiato idea. Ora in un’intervista per la rivista Gente, rivela che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo […] L'articolo Albano non si ritira: “La richiesta di Loredana e Romina, un film in Turchia” ...

‘Se mi lasci ti cucino’ non è il titolo di un film : fidanzata tradita uccide il compagno e lo serve in pasto a degli operai : Avrebbe ucciso il fidanzato, e poi lo avrebbe fatto a pezzi e cucinato, servendolo infine come pasto ad alcuni operai che stavano facendo dei lavori vicino casa sua. Si tratta di una storia orribile e grottesca, che farebbe quasi sorridere se si trattasse della trama di un film. Ma così purtroppo non è. Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa AdnKronos, la terribile vicenza è accaduta negli Emirati Arabi, al confine con l’Oman. La donna, ...

Vicenza - nonno violentava e filmava la nipotina 14enne : arrestato : Un'altra di quelle notizie di cui non si dovrebbe mai sentire parlare riguardante il fenomeno delle violenze sessuali su minorenni si è consumata nella provincia di Vicenza, precisamente nel piccolo comune di Cornedo, dove una bambina di quattordici anni è stata stuprata e contemporaneamente filmata attraverso uno smartphone. A rendere ancora più amaro l'episodio accaduto, c'è il fatto che il suo carnefice era addirittura il nonno, un uomo di ...

Sex and the City 3 non si farà / No al terzo film della saga : tutta 'colpa' di Mr. Big - IlSussidiario.net : Sex and the City 3 non ci sarà. Il terzo film della saga è stato bocciato a causa della sceneggiatura che prevedeva la morte di Mr. Big

Addio a Sex and The City 3 : ecco perché il film non si farà : Ospiti della trasmissione radiofonica Origins condotta da James Andrew Miller, il cast quasi al completo, gli ideatori e i produttori della serie cult hanno svelato il motivo per cui 'Sex and The City ...

Chiara Ferragni - le reti italiane non vogliono il suo docufilm : Il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni riceve il due di picche. L’influencer più famosa d’Italia si sarebbe vista rifiutare il progetto incentrato sul racconto della sua carriera e del suo privato. Secondo il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 21 novembre il docufilm starebbe al momento vagando di produzione in produzione alla ricerca di qualcuno che accetti di proporlo sui propri schermi. La rivista diretta da ...

Addio a Sex and The City 3 : ecco perchè il film non si farà : Ospiti della trasmissione radiofonica Origins condotta da James Andrew Miller, il cast quasi al completo, gli ideatori e i produttori della serie cult hanno svelato il motivo per cui 'Sex and The City ...

Il mistero di Sex and the City 3 svelato - ecco perché il film non arriverà : Se Sex and the City 3 non si farà mai è per questo motivo: la sceneggiatura del terzo film prevedeva che Mr Big, Chris Noth , sarebbe morto subito, poco dopo l'inizio della narrazione. Molto ...

Asia Argento - l’intervista a 10 anni : “Ho visto tutti i film di papà e non dormivo la notte” : Che cosa ti fa più paura dei fil di Dario? “La musica, l’ambiente, quando papà si fa quelle inquadrature dove si vedono quelle persone sospette con tutta la luce bluastra addosso”, risponde una piccola Asia Argento. Aveva infatti solo 10 anni quando nel 1985 fu intervistata per la prima volta nel VHS I Grandi registi della Eagle Pictures: a parte i capelli a caschetto nero non è molto diversa da oggi. Stesse movenze, stesso sguardo e ...

L'attore Will Smith maratoneta a L'Avana. E non è un film : Pettorale numero 1447 per L'attore di Hollywood che ha partecipato, domenica, alla mezza maratona de L'Avana, tagliando il traguardo, se pur con 2 ore e 30 minuti di ritardo. Will Smith è così ...

Ritrovati frammenti di un film del 1912 : la proiezione alle 'Giornate' di Pordenone : Due frammenti di 'Energica avanzata contro i ribelli di El Baruni', film del 1912 di Luca Comerio, che nella guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero Ottomano, settembre 1911 - ottobre 1912, si impegnò ...

DON CAMILLO MONSIGNORE MA NON TROPPO - RETE 4/ Streaming video del film con Fernandel - oggi - 17 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Don CAMILLO, MONSIGNORE ma non TROPPO, la trama e il cast del film in onda su RETE 4 oggi, sabato 17 novembre 2018 con Fernandel.