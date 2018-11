Huawei Nova 4 con un foro nel display mostrato in una presunta immagine reale

Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s : Dalla Cina arriva un'immagine che ci mostra l'aspetto di Huawei Nova 4 e ci svela una possibile interessante caratteristica dello smartphone L'articolo Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Irrompe la beta EMUI 9 e Android Pie su Huawei Nova 3 : ottimo segnale per altri modelli? : Un nuovo passo in avanti per la beta EMUI 9, naturalmente corredata all'aggiornamento Android 9 Pie, è stato appena compiuto. Il Huawei Nova 3 ha appena cominciato ad ottenere il software sperimentale in queste ore, tutto come stabilito dai recenti piani dell'azienda. Il rilascio dunque prosegue secondo una tabella di marcia già resa nota e lascia di certo ben sperare sia per il prosieguo della fase sperimentale dell'aggiornamento software, sia ...