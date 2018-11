Higuain | ' Con la Juventus ho sbagliato | ma sto bene al Milan'

Higuain 'con la Juve ho sbagliato" : Lo dice l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange: ''contro la Juventus ho sbagliato, non è stato certo una ...

Higuain 'con la Juve ho sbagliato' : Lo dice l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange: ''contro la Juventus ho sbagliato, non è stato certo una ...

Higuain : 'Con la Juventus ho sbagliato. Felice al Milan' : Lo dice l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange: 'Contro la Juventus ho sbagliato, non è stato certo una bella ...

Milan-Dudelange - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Rossoneri con i cerotti ma con Higuain all’assalto della qualificazione : Il Milan confidava che questa quinta giornata dell’Europa League 2019 sarebbe coincisa con la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale della competizione. I risultati, invece, hanno reso necessario affrontare questo match contro il Dudelange (ore 18.55 a San Siro) con il solo obiettivo di vincere, prima di andare ad Atene nell’ultimo turno per blindare la qualificazione in casa dell’Olympiacos. I lussemburghesi, ...

Milan - Champions dipende da Cutrone : ma con Ibra e Higuain il futuro è incerto : 'E' un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto' , recita una bellissima canzone del 2000, 'Me cago en el amor' di Tonino Carotone: il sentimento che vIbra in queste ore nella ...

Juventus batte Spal e Cristiano Ronaldo è già nella storia bianconera : meglio di Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Inzaghi, Higuain e Trezeguet spazzati via da Cristiano Ronaldo che entra di diritto nella storia della Juventus dopo la rete odierna contro la Spal La Juventus ha di fatto passeggiato in casa contro la Spal. Una gara vinta per 2-0, col risultato mai in discussione, unica nota amara l’infortunio di Alex Sandro che però non preoccupa più di tanto. I bianconeri hanno aperto i conti, gestito con sapienza l’incontro e poi sferrato ...

Milan - Gattuso show in conferenza : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Tassotti : 'Dico sì a Ibra-Milan - lui e Higuain possono funzionare. Ma con Cutrone...' : Dopo una vita passata al Milan, Mauro Tassotti ora guida insieme ad Andriy Shevchenko la nazionale dell'Ucraina. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex difensore ha detto la sua sul possibile ritorno di Zlatsn Ibrahimovic in rossonero: ' Lui e Higuain f perché entrambi amano coinvolgere i compagni e sanno aprire spazi. Sono favorevole al ...

Ibra al Milan - Tassotti ci mette la firma : “che coppia con Higuain - ma Cutrone patirebbe. E quella rissa con Onyewu…” : L’ex vice allenatore del Milan ha parlato dell’eventuale ritorno in rossonero di Ibrahimovic, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il Milan si è messo in testa di prendere Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è in cima alla lista dei rinforzi di gennaio stilata da Leonardo, pronto a regalare un grande colpo a Gattuso. AFP/LaPresse Sull’operazione che dovrebbe riportare l’attaccante dei Galaxy a Milano si è ...

Milan - Higuain nessuno sconto : confermate le 2 giornate : nessuno sconto per Gonzalo Higuain: restano le due giornate di squalifica per il Pipita che contava di scontarne almeno una. È quanto deciso negli uffici della sede della Corte d'Appello Federale di ...

Milan - Higuain a Roma per chiedere lo sconto di pena : Gonzalo Higuain è arrivato a Roma insieme ai legali del Milan per perorare la sua causa dinnanzi la Corte d'Appello Federale in relazione alla squalifica subita dopo l'espulsione contro la Juve . La ...

Milan - Higuain si presenta davanti alla Corte d’Appello : così il Pipita punta ad ottenere lo sconto : L’attaccante rossonero si presenterà davanti alla Corte sportiva d’appello per ottenere la riduzione di un turno della sua squalifica La reazione nei confronti dell’arbitro Mazzoleni nel finale di Milan-Juventus è costata due turni a Gonzalo Higuain, che spera adesso in uno sconto di pena che possa farlo scendere in campo contro il Parma il prossimo 2 dicembre. Fabio Ferrari/LaPresse Il Pipita e l’avvocato del club ...

Higuain a Roma per chiedere lo sconto di pena : il Milan lo vuole con il Parma : Ci sarà anche Gonzalo Higuain ! Sì, anche il Pipita si prepara a viaggiare direzione Roma assieme ai legali del Milan per perorare la propria causa dinnanzi la Corte d'Appello Federale : la speranza, ...

Higuain scontento al Milan? Sentite le parole del fratello-agente : Gonzalo Higuain è finito nella bufera dopo Milan e Juventus, il calciatore è stato accusato d’avere un piano per lasciare i rossoneri Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di Gonzalo Higuain, sopratutto a seguito dell’espulsione nella gara importantissima tra Milan e Juventus, condizionata dall’errore dal dischetto prima e dal suo rosso poi. Una gara di certo sfortunata per il Pipita, che ha sollevato poi ...