Hamsik: «Nel 2016 ho trattato con il Borussia Dortmund»

(Di mercoledì 28 novembre 2018) L’intervista a Sport Bild Marekha rilasciato una lunga intervista alla Sport Bild, magazine tedesco di sport. Una delle dichiarazioni più importanti riguarda una trattativa delcon ilDortnumd per il suo trasferimento in Germania. Ecco il suo racconto: «Ho avuto dei contatti con il BVB, abbiamo negoziato un contratto. Ma non è stato facile, loro volevano acquistarmi ma prima avrebbero dovuto cedere altri calciatori. Il discorso si è trascinato fino ad agosto, poi però avevo iniziato la preparazione con il Napoli e non volevo più andare via».Sull’arrivo di Ancelotti al Napoli: «È un allenatore eccezionale. Quando parla, si nota il fatto che sia stato un grande calciatore. Sa come funziona all’interno di una squadra, sa come parlare ai professionisti. E poi è un uomo molto amabile, non è mai stressato, è sempre calmo quando si rivolge a noi. Il ...