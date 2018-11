Grande Fratello Vip | Walter Nudo si arrabbia e attacca tutti

lanostratv

: Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bertolucci - HuffPostItalia : Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bertolucci - diMartedi : #GeneGnocchi: “Io comunque per decidere chi sarà il segretario del Pd farei una sorta di grande fratello, metterei… - davidemaggio : #GFVip: Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)to alVip 3 per un gesto Si è svegliato con gli occhi gonfi poche ore faalVip 3. L’attore è stato l’ultimo del gruppo ad alzarsi dal letto a causa di una notte un po’ tormentata. Nervoso per non aver dormito,hato Francesco Monte e Silvia Provvedi questa mattina per il chiasso fatto nella notte. Un frastuono, quello del gruppo dei giovani delVip 3 che avrebbe disturbato il sonno dell’attore. “Ci ho messo due ore a riaddormentarmi”, ha ammesso.è sembrato visibilmente innervosito per non aver riposato bene e ha contestato la cantante de La Donatella, sottolineando che la sua risata nella notte l’ha svegliato. A difendere l’amica è stato Francesco Monte che ha precisato che Silvia non è stata responsabile del chiasso notturno, le risate ...