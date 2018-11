Grande Fratello Vip 2018 | Jane Alexander | ‘Mi viene da piangere | faccio fatica a mangiare’

tvzap.kataweb

: Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bertolucci - HuffPostItalia : Gli italiani preferiscono il Grande Fratello a Bertolucci - davidemaggio : #GFVip: Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto - 34_251 : RT @dajeprof: Chat di famiglia. Si scherzava. Io: “Papà però pure tu, potevi impegnarti e crearmi bellissima.” Mamma: “Si è impegnato, si è… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) “… Di cose belle ce ne sono tante, e sorrido come una scema senza motivo, ma mianche daa mangiare, e ogni passo cheporta nella direzione giusta, ma costa…”.dopo l’uscita dalla casa delViptorna alla vita vera tra gioie e dolori, forse consapevole di dover affrontare le conseguenze dell’aver messo in gioco tutta se stessa nel reality di Canale 5, a partire dal suo rapporto con Gianmarco Amicarelli e il sentimento nascente con Elia Fongaro.View this post on InstagramPiove.Sono per strada senza ombrello e no, non é una pioggia forte ma la giornata uggiosa mi si addice, in parte. Dico in parte perché di cose belle ce ne sono tante, e sorrido come una scema senza motivo, ma mianche daa ...