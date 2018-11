Gori | interruzione idrica in 5 comuni della provincia di Napoli oggi e domani

Blastingnews

: Rottura improvvisa della condotta regionale, Gori comunica interruzione fornitura idrica e predisposizione dei serv… - Torrechannelit : Rottura improvvisa della condotta regionale, Gori comunica interruzione fornitura idrica e predisposizione dei serv… - NapoliSport1926 : ?? MASSIMA ATTENZIONE?? Interruzione dell'acqua a Napoli e Salerno, le zone interessate ?? -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) L'azienda che amministra e gestisce il sistema integrato dell'approvvigionamento idrico nella regione Campania, la G.O.R.I. s.p.a. (acronimo di Gestione Ottimale delle Risorse Idriche), hacato la temporaneafornitura d'acqua in alcuniCittà Metropolitana di, tra cui: Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di, Visciano, Gragnano e Santa Maria la Carità. Guasti improvvisi verificatisi sulla condotta, nonché una serie di interventi e lavori tecnici manutentivi hanno provocato il momentaneo disservizio idrico. L'aziendaha messo a disposizione il seguente numero verde 800218270 per interagire con gli utenti per segnalare eventuali guasti e disservizi. Il servizio di assistenza e pronto intervento sarà attivo 24 ore su 24.Sospensioni idriche nella giornata diComune di Pomigliano d'Arco:che interesserà ...