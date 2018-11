Gommista uccide ladro | indagato Salvini | sto con lui | ora la nuova legittima difesa

Gommista spara e uccide un ladro ad Arezzo : ora è indagato per legittima difesa. Solidarietà di Salvini : Eccesso di legittima difesa: questo il reato per cui è indagato Fredy Pacini, 57 anni, titolare di una rivendita di gomme di Monte San Savino (Arezzo) che intorno alle 4 ha sparato e ucciso uno dei ladri scoperti all’interno della sua azienda dove dormiva dopo aver subito 38 furti in pochi mesi. ...