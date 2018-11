Golf | Eurotour – Quintetto azzurro all’Afrasia Mauritius Open

Golf – Eurotour - Paratore vola in Australia per il secondo impegno di stagione : Nell’Australian PGA, in programma nel Queensland, difende il titolo Cameron Smith Renato Paratore, dopo la bella prestazione nella World Cup insieme ad Andrea Pavan (sesti), è rimasto in Australia per prendere parte all’Australian PGA Championship (29 novembre-2 dicembre), torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che avrà luogo sul percorso del RACV Royal Pines Resort, a Benowa, sulla Golf Coast nel ...

Golf – Eurotour : azzurri a metà classifica nell’Hong Kong Open : La nuova stagione dell’European Tour inizia con l’Hong Kong Open: gli azzurri Edoardo Molinari,Lorenzo Gagli e Nino Bertasio stazionano a metà classifica La nuova stagione dell’European Tour è partita con l’Hong Kong Open sul percorso dell’Hong Kong GC (par 70), a Fanling, dove sono a metà classifica Edoardo Molinari, 53° con 71 (+1) colpi, Lorenzo Gagli, 72° con 72 (+2), e Nino Bertasio, 89° con 73 (+3). Al proscenio l’inglese ...

Golf - Eurotour – A Dubai Willett e Reid in vetta : Pavan 17° - Molinari 28° : Willett e Reid in testa al torneo di Dubai, Molinari stacca Fleetwood e vola verso la leadership europea Francesco Molinari, 28° con 211 (68 73 70, -5) colpi, è rimasto a metà classifica nel DP World Tour Championship, ultimo evento stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ma la situazione gli è divenuta molto favorevole nella corsa alla ...

Golf – Eurotour - a Dubai Molinari e Pavan partono bene : Nella corsa per la leadership europea primo round favorevole al torinese Francesco Molinari con Fleetwood alle sue spalle Francesco Molinari, quinto con 68 (-4) colpi, e Andrea Pavan, decimo con 69 (-3), hanno iniziato nel migliore dei modi il DP World Tour Championship, ultima gara stagionale dell’European Tour e delle Rolex Series, che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e dove ...

Golf – Finale Qs Eurotour : Guido Migliozzi tiene il passo - scende Bergamischi : In Spagna si conclude il torneo dove si assegnano 25 ‘carte’ per il circuito maggiore 2019 Guido Migliozzi è al 15° posto con 341 (70 65 72 66 68, -16) colpi a un giro dal termine della Finale della Qualifying School dell’European Tour, che si sta svolgendo sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lakes Course par 71) a Tarragona in Spagna. Ha perso terreno Filippo Bergamaschi, da 13° a 47° con 346 (67 69 69 68 73, -11) Dopo il ...

Golf – Eurotour - finale F. Molinari-Fletwood per la leadership continentale a Dubai : A Dubai si conclude il circuito: Francesco Molinari può diventare il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai Francesco Molinari ha l’occasione per chiudere la stagione con una nuova grande impresa in un’annata già straordinaria nobilitata da tre successi: dopo essere divenuto il primo italiano a vincere un major (Open Championship) ha ora l’occasione di essere il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ...

Golf : Eurotour - Pepperell il migliore : ANSA, - ROMA, 13 NOV - E' Eddie Pepperell il miglior Golfista del mese di ottobre sull'European Tour. Il 2/o titolo 2018 conquistato sul massimo circuito europeo allo Sky Sport British Masters ha permesso al britannico di aggiudicarsi l'importante riconoscimento. L'inglese ha ricevuto il 44% dei voti battendo la concorrenza del danese Lucas Bjerregaard, 2/o con il 32%,,...

Golf - Eurotour – Sergio Garcia al top del Nedbank Golf Challenge : salgono Pavan e Paratore : Sergio Garcia resta in vetta al Nedbank Golf Challenge: salngono in classifica Pavan (8°) e Paratore (19°) Andrea Pavan, da 13° a ottavo con 141 (71 70, -3) colpi, e Renato Paratore, da 21° a 19° con 143 (72 71, -1), hanno guadagnato terreno nel secondo giro del Nedbank Golf Challenge (European Tour), settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario, che si sta svolgendo sul percorso del Gary Player CC (par 72), a Sun ...

Golf - Eurotour – Pavan e Paratore al Nedbank Golf Challenge : Molinari punta alla finale di Dubai : Gli azzurri Pavan e Paratore prenderanno parte al Nedbank Golf Challenge, torneo in programma dall’8 all’11 novembre. Francesco Molinari invece giocherà la finale di Dubai per rimanere leader della money list L’European Tour si avvia alla conclusione con la disputa del Nedbank Golf Challenge (8-11 novembre), settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario. Si gioca sul percorso del Gary Player CC, a Sun ...

Golf Eurotour Turkish Airlines Open – Haotong Li vuole il terzo successo in Turchia - bel recupero di Pavan : Il cinese Haotong Li è primo nel Turkish Airlines Open e insegue il terzo successo nel torneo turco: Pavan sale al 31° posto Il cinese Haotong Li si è portato al comando con 196 (66 67 63, -17) colpi nel Turkish Airlines Open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, dove Andrea Pavan ha rimontato dal 58° al 31° posto con 207 (68 ...

Eurotour Golf : Poul Dunne in vetta nel Turkish open - 20° Andrea Pavan : Rose, Olesen e Harrington al secondo posto. Renato Paratore in ritardo, ma ha margini di recupero Andrea Pavan, 20° con 68 (-3) colpi, ha tenuto un buon passo nel primo giro del Turkish Airlines open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, dove Renato Paratore è 60° con 73 (+2). L’irlandese Paul Dunne, 26enne di Dublino con un ...