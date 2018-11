Global compact | Salvini | Non lo firmiamo | decide il Parlamento

Immigrazione - l'Italia non firma il Global compact dell'Onu. Matteo Salvini - la clamorosa rottura : Storica rottura tra Italia e Onu sull' Immigrazione . Il governo di Lega e M5s non firmerà il Global Compact for migration , il patto lanciato dalle Nazioni unite nel 2016 per regolamentare i flussi ...

Salvini annuncia lo stop al Global compact Onu sui migranti. Conte : deciderà il Parlamento : Il vicepremier leghista frena sull’accordo internazionale per «una migrazione sicura, ordinata e regolare. L’Italia non andrà a Marrakesh e non firmerà alcunché»

Migranti - governo : 'Sul Global compact deve decidere il Parlamento' : Sul Global Compact, l'accordo voluto dall'Onu per gestire la migrazione, il governo italiano prende tempo. Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano sottolinea che è "opportuno ...

Global compact : Martina - Conte vergognoso : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Il comportamento del premier Conte sul Global compact, il patto Globale sull'immigrazione, e' vergognoso. Ha preso impegni internazionali che ora si rimangia, il governo si e' ...

Global compact : Martina - Conte vergognoso : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Il comportamento del premier Conte sul Global compact, il patto Globale sull'immigrazione, e' vergognoso. Ha preso impegni internazionali che ora si rimangia, il governo si e' ...

Sul Global compact si apre un'altra faglia nel Governo tra Lega e M5S : un'altra faglia nel Governo, e di riflesso nella maggioranza parlamentare M5S-Lega. Sul Global Compact, un insieme di atti (non vincolanti giuridicamente) sull'immigrazione portato avanti dalle Nazioni Unite, è emersa un'altra divergenza di vedute tra grillini e leghisti. Tant'è che oggi il Governo ha frenato, rinviando la discussione al Parlamento "sovrano", dopo la netta presa di posizione del leader del Carroccio Matteo Salvini ...

Migranti - Italia non firmerà il Global Compact : Il governo Italiano non sottoscriverà il ' Global Compact for Migration ' finché non sarà il Parlamento a esprimersi. Ad annunciarlo alla Camera bruciando sul tempo il premier Conte - intervenuto in ...

Migranti - Brescia - M5S - : Global compact va sottoscritto assolutamente-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - l’Italia non firmerà il Global Compact. Salvini e Conte : “Deciderà il Parlamento” : A sorpresa Matteo Salvini annuncia in Aula alla Camera che il governo italiano non firmerà il Global compact e che sarà il Parlamento a decidere se aderire o meno al Trattato. Passano pochi minuti e la linea dell’esecutivo viene ribadita (e confermata) dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in una nota, spiega: «Il Global Migration compa...

Global Migration Compact - Salvini dice no “Firma? Si deve esprimere il Parlamento” : Matteo Salvini dice che l’Italia non firmerà il Global Migration Compact. Il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato alla Camera che il governo italiano non andrà a Marrakesh alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e senza un pronunciamento del Parlamento non sottoscriverà il documento in cui le Nazioni Unite raccomandano una gestione collettiva del fenomeno migratorio. Una ...

Global compact - Conte : decide Parlamento : 13.55 Sul "Global Migration Compact decide il Parlamento". Lo dice il premier Conte, spiegando che il governo non sarà alla Conferenza internazionale di Marrakech, che dovrà adottare il primo accordo mondiale sulle migrazioni. "Sono temi diffusamente sentiti. Il governo si riserva di aderire solo quando si sarà pronunciato il Parlamento". Anche per il vicepremier Salvini "sceglierà il Parlamento".Il ministro degli Esteri Moavero precisa che ci ...

Che cos'è il Global compact for Migration - accordo intergovernativo che piace al Vaticano ma non a mezza Europa? : L'obiettivo è quello di creare una politica comune a livello internazionale, giacché il tema delle migrazioni non riguarda un solo stato ma tutti gli stati del mondo. Il processo per lo sviluppo di ...

Migranti : Conte - sospesa adesione a Global compact - non andiamo a Marrakesh : L'Italia per ora non aderisce al patto globale sui Migranti promosso dalle Nazioni Unite, che ne discuteranno in occasione della Conferenza di Marrakesh. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive ...

Migranti - Conte : Global compact sarà sottoposto al Parlamento : Roma, 28 nov., askanews, - "Il Global Migration compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito ...