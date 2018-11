Global compact : Martina - Conte vergognoso : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Il comportamento del premier Conte sul Global compact, il patto Globale sull'immigrazione, e' vergognoso. Ha preso impegni internazionali che ora si rimangia, il governo si e' ...

Sul Global compact si apre un'altra faglia nel Governo tra Lega e M5S : un'altra faglia nel Governo, e di riflesso nella maggioranza parlamentare M5S-Lega. Sul Global Compact, un insieme di atti (non vincolanti giuridicamente) sull'immigrazione portato avanti dalle Nazioni Unite, è emersa un'altra divergenza di vedute tra grillini e leghisti. Tant'è che oggi il Governo ha frenato, rinviando la discussione al Parlamento "sovrano", dopo la netta presa di posizione del leader del Carroccio Matteo Salvini ...

Migranti - l’Italia non firmerà il Global Compact. Salvini e Conte : “Deciderà il Parlamento” : A sorpresa Matteo Salvini annuncia in Aula alla Camera che il governo italiano non firmerà il Global compact e che sarà il Parlamento a decidere se aderire o meno al Trattato. Passano pochi minuti e la linea dell’esecutivo viene ribadita (e confermata) dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in una nota, spiega: «Il Global Migration compa...

Global Migration Compact - Salvini dice no “Firma? Si deve esprimere il Parlamento” : Matteo Salvini dice che l’Italia non firmerà il Global Migration Compact. Il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato alla Camera che il governo italiano non andrà a Marrakesh alla conferenza internazionale sulle migrazioni che si terrà il prossimo 10 e 11 dicembre e senza un pronunciamento del Parlamento non sottoscriverà il documento in cui le Nazioni Unite raccomandano una gestione collettiva del fenomeno migratorio. Una ...

Che cos'è il Global compact for Migration - accordo intergovernativo che piace al Vaticano ma non a mezza Europa? : L'obiettivo è quello di creare una politica comune a livello internazionale, giacché il tema delle migrazioni non riguarda un solo stato ma tutti gli stati del mondo. Il processo per lo sviluppo di ...

Migranti : Conte - sospesa adesione a Global compact - non andiamo a Marrakesh : L'Italia per ora non aderisce al patto globale sui Migranti promosso dalle Nazioni Unite, che ne discuteranno in occasione della Conferenza di Marrakesh. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive ...

Governo - 'bomba' Global compact Nuove tensioni sull'immigrazione : Si profila un nuovo scontro nel Governo sull'immigrazione. Proprio nel giorno in cui la Camera vota la fiducia sul Dl Sicurezza, l'esecutivo si spacca sul Global Compact for Migration, l’accordo voluto dall’ONU nel tentativo di dare una risposta Globale al problema della migrazione Segui su affaritaliani.it

Global Migration Compact - Moavero apre alla ratifica ma la Lega dice no. Gli Usa e Visegrad hanno già detto : ‘Non firmiamo’ : La Lega lo rifiuta, il ministro degli esteri, Enzo Moavero Milanesi, parla invece di “orientamento favorevole”. Il governo italiano non ha ancora preso una posizione ufficiale sul Global Compact on Migration firmato da 193 Paesi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016 e che dovrà essere adottato durante la prossima conferenza internazionale di Marrakech, il 10 e 11 dicembre. Si tratta del primo accordo mondiale che detta una linea ...

La Lega alza il muro sul Global Compact : "Le politiche migratorie di questo Governo sono note a tutti gli italiani. Non consentiremo ingressi a chiunque, neanche sotto il cappello dell'Onu tramite il Global Compact". Così la deputata Barbara Saltamartini alza il muro leghista alla firma del patto Globale sulle migrazioni, promosso dalle Nazioni Unite, che sancisce il diritto fondamentale di ciascun individuo a emigrare o a essere immigrato, indipendentemente dalle regioni che lo ...

Giorgia Meloni : appello al governo Lega-M5S affinché non firmi il Global Compact : Il governo italiano avrebbe intenzione di aderire al Global Compact, un accordo promosso dall'ONU che prevede, tra i suoi obiettivi, quello di garantire una gestione responsabile, ordinata e regolare dei flussi migratori tramite l'introduzione di una serie di impegni comuni volti a tutelare diritti e necessità di tutti coloro che fuggono dai rispettivi Paesi d'origine. In questi ultimi giorni, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sta ...