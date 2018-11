Global Compact | Conte diserta il vertice di Marrakech Ma il M5s sarà lì con la

Sui migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Il Vaticano si schiera con il Global Compact e chiede collaborazione : ... 'Speriamo - ha approfondito il padre gesuita - di poter incoraggiare le Chiese in ogni Paese ad accompagnare questo processo molto importante che rappresenta la volontà, il desiderio e la politica ...

Cos'è il Global Compact/ Accordo ONU per dare una risposta Globale all'immigrazione : l'Italia non firma? - IlSussidiario.net : Cos'è il Global Compact? Il trattato ONU per dare risposte Globali al problema dell'immigrazione vede contrari USA e blocco Visegrad: l'Italia firmerà?

Cos'è il Global Compact : STIME ONU - Oggi, evidenziano le stime dell'Onu, ci sono oltre 258 milioni di migranti in tutto il mondo che vivono fuori dal loro paese di nascita. La cifra è destinata ad aumentare per l'aumento ...

Cos’è il “Global Compact” e perché l’Italia non vuole più firmarlo : È un documento dell'ONU sull'immigrazione e solo due mesi fa il governo italiano lo aveva definito di «importanza fondamentale»

