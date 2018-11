Gli eSport per la prima volta nel medagliere ai Giochi del sud-est asiatico del 2019

eSports - l’arena deGli sport competitivi e il profilo medio dei player : Il capitolo degli esports all’ordine del giorno in importanti convegni e tavole rotonde nazionali e internazionali: la scorsa settimana a Milano sono stati illustrati i risultati di un’approfondita analisi condotta da Format Research in collaborazione con l’Associazione Italiana esports (A.I.eSp.), con particolare riferimento a giochi elettronici competitivi e videogaming. Grazie all’indagine si può ben comprendere il profilo medio dei player e ...

Linkedin blocca l’esportazione deGli indirizzi mail deGli utenti : (Foto: Linkedin) Linkedin ha introdotto un’impostazione che proibisce di esportare automaticamente il proprio indirizzo email da parte degli altri utenti. Questa impostazione può essere un’arma a doppio taglio per il social del lavoro, nato per favorire i contatti tra professionisti. Da un lato questa modifiche delle impostazioni appare come un passo in avanti nella tutela della privacy e delle informazioni personali dei contati di Linkedin. ...

MotoGP eSport Championship – Trastevere73 non sbaGlia un colpo : l’italiano si conferma campione del mondo : Trastevere73 si conferma campione del mondo del MotoGP eSport Championship: a Valencia l’italiano trionfa con una Ducati Dopo il successo dello scorso anno, proprio durante il weekend del Gp di Valencia, ultimo Gp della stagione 2018 di MotoGP, si è tenuta anche quest’anno la finalissima del MotoGP eSport Championship. Una gara entusiasmante che, tra 12 finalisti, ha visto trionfare ancora una volta il campione italiano ...

Parlamento Ue : Gli Stati che esportano armi contro le regole vanno sanzionati" : Secondo la 19esima relazione annuale sulle esportazioni delle armi, la Ue è il secondo maggior fornitore di armi al mondo , 27% delle esportazioni mondiali, , dopo gli Stati Uniti , 34%, e prima ...

eSports - Forza Horizon 4 : i dettaGli di Fortune Island - la prima espansione : Uscito nei negozi da più di un mese, Forza Horizon 4 è già pronto per dare il benvenuto alla prima espansione. Direttamente dall’X018 FanFest di Città del Messico, Microsoft ha svelato che Fortune Island, questo il suo nome, sarà rilasciata il 13 Dicembre. Al suo interno, chiaramente, tante nuove sfide ambientate nelle regioni settentrionali delle isole britanniche più cinque veicoli Ford personalizzati Ken Block. Forza Horizon 4 si espande: ...

Il doping anche neGli eSports! Possibili rimedi tra norme ed etica sportiva : Il fenomeno doping, davvero una brutta bestia. Non solo nel calcio, non soltanto negli sport reali. anche nel panorama virtuale degli eSports sta prendendo sempre più campo la discussione di uno dei fenomeni ritenuti più importanti e delicati nel contesto internazionale. All’ordine del giorno il capitolo doping, ovvero specifiche sostanze e medicinali in grado di migliorare le performance personali e agonistiche. Competizioni eSports sempre più ...

eSports - arrivano i joystick per Gli smartphone? Il nuovo studio della Microsoft! : Cross-play, cross-platform e così via. Sono questi gli argomenti che ultimamente hanno girovagato per il web, senza mai trovare pace. Microsoft ha voluto portare un po’ di equilibrio, annunciando infatti un grande progetto. La famosissima azienda sta lavorando al prototipo di un controller per smartphone che possa essere utilizzato per i titoli Xbox. Ecco la dichiarazione ufficiale! Controller per smartphone e tablet nel futuro dell’umanità! «I ...

Nate Nanzer : “Il treno ha lasciato la stazione” delle opportunità nel campo deGli eSport - intervista : All'eSports BAR di Miami, molti di quelli con cui abbiamo parlato e che hanno recentemente lanciato delle iniziative legate al mondo degli eSport, erano d'accordo nell'affermare che tutto ciò che hanno fatto era assolutamente sperimentale.Tuttavia, per quanto fosse in conto la possibilità di inciampare un po' in un'industria completamente nuova, molti hanno avuto un grande successo senza scontrarsi con ostacoli importanti. Il commissioner della ...

Samsung eSport Palace : Gli eSport invadono Lucca Comics & Games : Si chiamerà Samsung eSport Palace, sarà posizionato nella suggestiva cornice di piazza Santa Maria e avrà un obiettivo preciso; quello di consentire a tutti di cimentarsi nella pratica dell'eSport, grazie a moltissimi tornei organizzati sulle centinaia di postazioni di gioco messe a disposizione del pubblico. Gioco ma non solo, visto che anche l'intrattenimento avrà un'importanza fondamentale, con moltissimi appuntamenti, nel corso dei cinque ...

Gli investimenti digitali e le inarrestabili performance deGli eSports : Nuovi orizzonti, nuovi prodotti esclusivi pronti a guadagnarsi intere fette di mercato. Accessibilità, fruibilità, economicità e rapidità fuori dal comune. Il mondo si evolve continuamente e vede sempre più protagonisti il pianeta degli eSports, brand sponsor e istituti di credito che intendono innovare la propria ‘business card’ tradizionale. Se da un lato l’Nba ha stabilito di recente di immergersi in una nuova esaltante avventura, quella ...

Mkers - il successo del brand dell’eSport italiano : “Il nostro focus? MiGliorare lo star system del settore” : Tra le principali realtà della scena eSport italiana troviamo i Mkers, nati sull’onda della crescita del fenomeno dei videogiochi competitivi del nostro Paese. Un brand prima ancora che una squadra, i Mkers si sono imposti negli ultimi 18 mesi su vari titoli sia a livello italiano che internazionale. Non sempre sui titoli più giocati ma indubbiamente su quelli maggiormente sotto i riflettori mediatici, riuscendo a siglare partnership importanti ...

ESL e Vodafone portano il meGlio dell'eSport alla Milan Games Week 2018 : La Milan Games Week 2018 è alle porte e tutto è ormai pronto nella nuova spettacolare ESL Arena powered by Vodafone, la casa dell'eSport che, durante la tre-giorni della manifestazione, sarà teatro del primo torneo europeo di Rainbow Six Siege mai tenutosi nel nostro Paese e ospiterà tanti campioni italiani e internazionali come Reynor e Ghirlanda.Partner di tutte le iniziative è Vodafone che all'interno dell'Arena organizzerà attività di ...