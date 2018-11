Gli affari di Massimo Ferrero tra cinema - calcio e aerei : Il sequestro di 2,6 milioni di euro non turberà più di tanto i sonni di Massimo Ferrero, uno capace - per sua stessa ammissione - di far volare il cappello con uno scappellotto a un poliziotto e di condurre complesse operazioni finanziarie con società di ogni settore: dalla cinema all'edilizia fino alle compagnie aeree. L'avventura di Massimo Giovanni Mario Luca Ferrero comincia a Roma, ...

Gli affari di Massimo Ferrero tra cinema - calcio e aerei : Il sequestro di 2,6 milioni di euro non turberà più di tanto i sonni di Massimo Ferrero, uno capace - per sua stessa ammissione - di far volare il cappello con uno scappellotto a un poliziotto e di ...

Gli affari di Massimo Ferrero ricostruiti con il cinema - il calcio e gli aerei : Il sequestro di 2,6 milioni di euro non turberà più di tanto i sonni di Massimo Ferrero, uno capace - per sua stessa ammissione - di far volare il cappello con uno scappellotto a un poliziotto e di condurre complesse operazioni finanziarie con società di ogni settore: dalla cinema all'edilizia fino alle compagnie aeree. L'avventura di Massimo Giovanni Mario Luca Ferrero comincia a Roma, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 novembre : Intercettazioni – La telefonata di Padoan. “GiGlio magico - l’indagato chiese aiuto a Fanfani” Moretti - arrestato sabato - in affari con Dagostino (socio di Renzi sr) - si rivolse al membro Pd del Csm : Le carte al Renziano per l’indagine da “bucare” Per l’accusa l’aretino Moretti tenta di agganciare Beppe Fanfani, allora al Csm di Antonio Massari Figli & Gigli di Marco Travaglio Da quando i giornaloni presidiano la trincea della libera informazione improvvisamente minacciata dai barbari, non si sono mai viste tante bufale. Ieri s’è appreso che l’annunciatissima e attesissima sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, ...

Di Maio : quando concentrandosi suGli affari degli altri si perdono di vista i 'propri' : "Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo?". Così sta scritto nel Vangelo di Luca. Sembra una citazione strana, ma a pensarci bene è esattamente ciò che sta accadendo proprio in questi giorni nella politica italiana. Il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, capo politico del MoVimento 5 Stelle, è stato coinvolto in un caso strano: è infatti emerso, da un servizio del ...

Cyber Monday 2018 : i miGliori affari della giornata : Cyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - le migliori offerteCyber Monday 2018 - ...

Il gigante Medtronic : miGliaia di incidenti e maxi-affari in Italia tra corruzione ed evasione : L'inchiesta Implant Files del consorzio Icij documenta però che questo colosso dell'industria sanitaria è stato accusato dalle autorità, in diversi paesi del mondo, di frodi milionarie alla salute ...

“Il patron di Valtur in affari con il clan Messina Denaro” : confiscati 1 - 5 miliardi aGli eredi : Secondo la Dia di Palermo, Carmelo Patti, patron dell'ex gruppo Valtur deceduto circa due anni fa, avrebbe avuto frequentazioni di mafia e tra i suoi più stretti collaboratori ci sarebbe stato anche il cognato del superlatitante Matteo Messina Denaro, Michele Alagna. Per questo motivo, è stata disposta la confisca di tutti i beni in possesso degli eredi di Patti.Continua a leggere

Il Black Friday del mercato - tutte le occasioni in Serie A : i calciatori destinati a cambiare maglia - Gli affari decollano : E’ il Black Friday del mercato, giornata di sconti per le squadra italiane che si preparano in vista della sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano ha già dato importanti indicazioni, per la scudetto sembra una corsa a due con Juventus e Napoli nettamente superiori alle ...

Il Black Friday del mercato - tutte le occasioni in Serie A : i calciatori destinati a cambiare maglia - Gli affari decollano : E’ il Black Friday del mercato, giornata di sconti per le squadra italiane che si preparano in vista della sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano ha già dato importanti indicazioni, per la scudetto sembra una corsa a due con Juventus e Napoli nettamente superiori alle ...

Petrolio a picco. Borse - Piazza Affari la miGliore con le banche : Alla luce di questo il leader di fatto dell'Opec potrebbe essere costretto a cedere al pressing americano anche se le scorte globali aumentano e i timori di un rallentamento dell'economia mondiale ...

Piazza Affari la miGliore grazie a spread in calo a 300. Banche ok : La Borsa di Milano sfrutta la performance del settore del credito dopo le rinnovate aperture del Governo a ritocchi alla manovra e al dialogo con l'Ue. Euro/dollaro resta sopra 1,14. Petrolio ancora in flessione...

Piazza Affari in rosso insieme aGli altri Eurolistini : Le principali Borse europee terminano la seduta in territorio negativo . Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto ...

Black Friday - i miGliori 10 affari del calciomercato : Campioni pagati pochissimo rispetto al loro reale valore, che magari si scoprirà solo nel tempo. Per celebrare il giorno dedicato ai grandi affari, ricordiamo i migliori nella storia del calciomercato