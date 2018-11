Gli abusi di papà Di Maio e il mistero delle ditte mai a suo nome

Via Gli abusivi del clan da Ponticelli - de Magistris : 'Comune parte attiva' : 'Siamo parte attiva, centrale, il motore della volontà di consentire ai legittimi assegnatari di immobili popolari di entrare in quelle case sottraendole a chi in modo prepotente, con la violenza, con ...

Napoli - partono Gli sgomberi : via Gli abusivi della camorra dalle case di Ponticelli : Comincerà da Ponticelli e probabilmente dai 420 appartamenti del parco Conocal, l'operazione 'case Pulite' voluta dal ministro degli interni Matteo Salvini. Sulle occupazioni abusive guidate dai boss ...

'Sono stata vittima di violenza sessuale - ecco la mia mostra contro Gli abusi sulle donne' : È innegabile che il mondo ha fatto passi enormi sull'emancipazione femminile, ma ancora siamo lontani da quello che significa parità dei sessi, libertà della donna in società e in coppia. La mostra ...

Chiesa - i vertici delle congregazioni alle suore : 'Denunciate Gli abusi sessuali' : La lotta contro le violenze sessuali a danno delle suore , commesse nella Chiesa, fa un importante passo in avanti. L 'Unione internazionale delle superiore generali, infatti, invita chi ha subito ...

Più di 11 mila Gli abusivi delle strisce gialle : Lasciare l'auto nelle strisce gialle cittadine senza averne diritto è un'abitudine piuttosto diffusa. Così dice un numero reso noto dal Comune di Bergamo: nel 2017, sono state date 11.206 multe per ...

Palo - blitz dei Carabinieri al mercato settimanale : via Gli abusivi. Sicurezza a rischio : mercato settimanale di Palo del Colle sotto osservazione dei Carabinieri. I militari hanno infatti messo a segno un blitz tra le bancarelli che ogni mercoledì animano via Abate Fornari. Nel mirino le ...

Abusi su moGlie - arrestato un Casamonica : ANSA, - ROMA, 22 NOV - arrestato dalla polizia a Roma un componente della famiglia Casamonica accusato di maltrattamenti alla moglie. Dopo anni convivenza e matrimonio con Raffaele Casamonica, 47enne ...

Casamonica - la moGlie del boss : "Da mio marito botte e abusi" : Roma, 22 nov., AdnKronos, - Dopo anni di violenze e sopraffazioni contro di lei e contro le sue due figlie ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Vittima dei ripetuti maltrattamenti ...

Casamonica - la moGlie del boss : "Da mio marito botte e abusi" : Dopo anni di violenze e sopraffazioni contro di lei e contro le sue due figlie ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Vittima dei ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici è la ...

"Tom Cruise sapeva deGli abusi dentro Scientology. Anzi - era lui ad organizzare le punizioni corporali" : Tom Cruise non soltanto era al corrente delle punizioni che i vertici di Scientology perpetravano nei confronti dei loro membri più disobbedienti, ma era lui stesso ad organizzarle. A rivelarlo è l'attrice Leah Remini, membro della setta fino al 2013, la quale da tempo combatte una battaglia affinché i segreti della chiesa vengano allo scoperto.L'ultima "soffiata" della Remini riguarda proprio Tom Cruise, uno dei vertici di ...

Abusi all'asilo Montessori - 8 anni al maestro : 'Chiedo scusa a mio fiGlio' : di Adelaide Pierucci Jonathan Trupia il maestro pedofilo in servizio per mesi all'asilo di Bankitalia è stato condannato a otto anni di carcere. 'Mare, sole, pappa. Sea, sun, pap'. Mentre insegnava ...

Roma - nel solo VII municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per Gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...

Roma - ruspe sulle ville abusive dei Casamonica. La rabbia deGli occupanti. "Andremo a dormire da Raggi" : Al via demolizioni parziali per rendere inagibili le abitazioni. I residenti: "Ci hanno lasciato per strada con i bambini". I legali del clan: "Impugneremo il provvedimento". Renzi: "Brava sindaca". Salvini: "Non mi fermerò"