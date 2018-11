Giulia Valentina | chi è l’ex fidanzata influencer di Fedez | la prima a essere chiamata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Forse non tutti sanno chedi sposare Chiara Ferragni,è stato fidanzato per quasi tre anni con un’altra. Classe 1990, nata a Torino da genitori siciliani, occhi verdi, lunghi capelli neri e una carriera da modella:non è solo una fashion blogger da 500mila followers su Instagram. Lei è stata infatti il primo “raviolo” di. Annidi tatuarsi il raviolo sulla mano insieme alla sua promessa sposa, infatti, il rapper chiamavacon quel nomignolo. A dimostrazione di ciò, c’è un post pubblicato su Facebook il giorno del loro compleanno (eh sì,sono nati lo stesso giorno) in cui lui la chiama “raviolo amoroso”. Chi dimentica è complice.Lei esi conoscono nel 2013 in un locale: all’epoca il rapper non è così famoso come oggi (era ...