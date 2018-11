Giulia De Lellis in tv con una rubrica di cultura a Mai dire talk

people24.myblog

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La Gialappa’s Band torna in prima serata con Maida giovedì 29 novembre, un programma comico e irriverente in cui tutto può succedere. Conduce il Mago Forest. A gestire ladiè stata chiamataDe. “Beh lei è l’unica in Italia acon orgoglio che non ha mai letto un libro commenta il trio. Non puoi non averla quando presenti due libri. Sarà una sorpresa”. MaiGol ora non avrebbe alcun senso aggiunge la Gialappa’s “Il calcio è spezzatino ormai e saremmo vecchi”. Cioè, quando andresti in onda? Poi ora tutti vedono tutto. Quando noi abbiamo iniziato facevamo vedere i lisci, le robe strane che non vedeva nessuno. Ormai tutto finisce sul web dopo 30 secondi”. Sulla comicità, la Gialappa’s infine commenta: “Fino a un paio di anni fa hanno spremuto chiunque. Ora si riparte un po’, con un linguaggio ...