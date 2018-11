Giulia De Lellis e Irama inseparabili - baci hot dopo le presentazione in famiglia : Per Giulia De Lellis e Irama arrivano le presentazioni in famiglia. L?ex di Andrea Damante e il vincitore dell?ultima edizione di ?Amici?, vero nome Mario Fanti, si sono...

Giulia De Lellis - da Instagram alla tv con Mai dire Talk : È stato definito "un programma comico e irriverente" Mai dire Talk, che a partire dal 29 novembre sarà il protagonista del giovedì sera di Italia 1. La trasmissione è stata affidata alla conduzione del Mago Forest, che sarà supportato dall'irriverenza e dalla tagliente comicità della Gialappa's Band. Anche Giulia De Lellis, esperta di tendenze, entrerà a far parte della squadra: toccherà a lei, infatti, occuparsi della rubrica dedicata alla ...

Giulia De Lellis e Irama : pubblicate nuove foto dell’incontro con la famiglia di lei : Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati: pomeriggi insieme e presentazioni in famiglia Giulia De Lellis e Irama sono una delle coppie del momento. Gli occhi dei fan e degli appassionati di gossip, dopo l’ufficializzazione della loro storia, sono tutti puntati su di loro. Della coppia, per esempio, se ne parla oggi anche nel […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama: pubblicate nuove foto dell’incontro con la famiglia di ...

Giulia De Lellis su Instagram : 'Io che ciò un vuoto' - l'errore grammaticale diventa virale : Il settimanale "Chi" ha pubblicato le foto esclusive della giornata in famiglia che hanno trascorso Giulia De Lellis e Irama; come si vociferava da qualche giorno, la ragazza ha presentato il neo fidanzato ai suoi cari, e lo ha accolto nella casa romana dei genitori. Oltre che per il consolidamento della sua nuova storia d'amore, in queste ore l'influencer sta facendo discutere per un grossolano errore grammaticale che ha fatto sui social ...

Giulia De Lellis - dedica d’amore con errore ad Irama. La rete non la perdona : Giulia De Lellis cade sull’errore. L’ex fidanzata di Andrea Damante, proprio durante un concerto della sua nuova fiamma, che come Leggo.it ha svelato è Irama, vincitore dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, ha pubblicato una storia dal suo account instagram in cui ha commesso un evidente errore che non è sfuggito ai suoi follower. Giulia è Irma non si nascondono più e dopo la pubblicazione del bacio che ha “ufficializzato” la love ...

Uomini e donne - il durissimo sfogo di Giulia De Lellis sui social : 'Non rompo i c******i' : Non c'è pace per Giulia De Lellis, che continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del momento, complice anche la sua recente storia d'amore con il cantante Irama, ufficializzata dalla fashion blogger in una serie di recenti interviste in tv e sui giornali. Tuttavia questo flirt in corso con il cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è stato anche al centro di accese polemiche, così come la ...

Giulia De Lellis torna in tv : sarà protagonista del nuovo show della Gialappa's Band : Giovedì 29 novembre: è questa la data che devono segnarsi i fan di Giulia De Lellis, perché è proprio in quel giorno che potranno rivedere la loro beniamina in televisione. L'influencer, infatti, fa parte del cast fisso del nuovo programma della Gialappa's Band, "Mai Dire Talk", che debutterà su Italia 1 tra un paio di giorni con la conduzione del Mago Forest e delle giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio. Stando a quello che riportano le ...

Giulia De Lellis si scatena al live romano di Irama con la mamma - la zia e la sorella : La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Irama procede a gonfie vele: a qualche settimana dalla diffusione del gossip che li voleva in coppia, i due ragazzi stanno iniziando a mostrarsi sempre più spesso sui social network, per la gioia dei loro già tantissimi sostenitori. A confermare che il sentimento nato tra l'infuencer e il cantante è forte e sopratutto vero, è stata la presenza di alcuni familiari di lei al live che il vincitore di Amici ...