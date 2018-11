Gioca a basket il sosia di Ibrahimovic | Nihad Djedovic | ' Mi chiedono foto ogni volta che

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei Giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

Basket - Gianni Petrucci sul caso Masciadri : “Marco Crespi ha sbagliato”; il tecnico : ”Ho lasciato fuori la Giocatrice in segno di rispetto” : Era inevitabile. Il vespaio di polemiche che si è venuto creare posteriormente alla esclusione della giocatrice simbolo dell’ItalBasket femminile Raffaella Masciadri, giunta al suo ultimo incontro in azzurro nel match contro la Svezia, non ha termine. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Stefania Passaro, ex giocatrice con 178 gare in Nazionale, che ha accusato il CT Marco Crespi di poca sensibilità nei confronti della cestista ...

Pulmino sbanda in galleria - ferite 8 Giocatrici basket : Incidente stradale nella notte , poco prima dell'1, sulla superstrada 77 al Km 23,00 nella galleria Varano in direzione Mare, a Serravalle del Chienti , Macerata, . Sul posto sono intervenuti i vigili ...

Basket – Incidente stradale nel maceratese : otto Giocatrici trasportate in ospedale : Incidente autostradale nel maceratese: otto ragazze di una squadra di Basket femminile trasportate in ospedale Attimi di terrore nel maceratese: un furgone adibito a pulmino che trasportava otto ragazze di una squadra italiana di Basket è stato protagonista di un brutto Incidente stradale. Il veicolo ha urtato diverse volte le pareti della galleria Varano, lungo la SS77 ‘Valdichienti’ nel territorio di Serravalle di Chienti ...

Basket - la denuncia del Forlimpopoli : “L’arbitro ha detto a un nostro Giocatore : ‘Metti giù quelle mani di merda - negro'” : “L’arbitro ha detto ‘Metti giù quelle mani di merda, negro’ a un nostro giocatore di colore”. È la denuncia del presidente dei Baskérs Forlimpopoli, squadra che gioca nella Serie D di pallacanestro in Emilia-Romagna. “Nessuno in campo ha voluto credere a quanto successo o forse la responsabilità dell’azione era troppo grande per poter fare qualcosa”, aggiunge il numero uno della squadra romagnola ...

Basket choc - insulto razzista dell'arbitro al Giocatore di colore : 'Metti giù quelle mani di m**da - nero...' : Il razzismo è una brutta bestia e lo sport dovrebbe essere un punto di unione, dove la differenza di pelle non deve esistere'. E' probabile che ora la società presenti un esposto alla Procura ...

Basket - la denuncia : "Insulti razzisti dell'arbitro a un nostro Giocatore durante la partita" : La società Baskers Forlimpopoli, che milita in serie D, accusa il direttore di gara: "Il ragazzo è scoppiato in lacrime ma il match è continuato". Inchiesta della Fip

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : quando si Gioca? Data - programma - orario e tv : Venerdì 23 novembre (ore 21.00) si giocherà Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

Calendario Mondiali basket 2019 : quando si Giocano? Date - programma - orari e tv : Anche se la FIBA ha deciso di modificarne, dal 2014, il nome in basketball World Cup, cioè in Coppa del Mondo, la sostanza è sempre la stessa: quelli del 2019 saranno i diciottesimi Mondiali di pallacanestro maschile. Al momento sono qualificate sette nazionali: Cina (Paese ospitante), Tunisia, Nigeria, Grecia, Germania, Repubblica Ceca, Lituania. Nelle prossime settimane, molte altre squadre nazionali si uniranno al lotto delle 32 partecipanti, ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia si Gioca tutto contro Svezia e Croazia : giocarsi tutto in due partite. Questo è il destino che aspetta la Nazionale Italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. contro Croazia e Svezia la squadra di coach Marco Crespi non può davvero sbagliare, perché partecipare alla manifestazione continentale è troppo importante per la continua crescita dell’intero movimento. La situazione in classifica vede in questo momento l’Italia in testa con 6 punti, stesso ...

Basket - Fiat Torino Gioca in rosa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Basket femminile : Caterina Dotto ha subito la rottura del crociato anteriore destro - la Giocatrice di San Martino di Lupari sarà fuori diversi mesi : Il Fila San Martino di Lupari perde già alla quarta giornata una delle sue giocatrici più importanti: Caterina Dotto ha subito la rottura completa al terzo medio del legamento crociato anteriore nel corso dell’incontro contro la Treofan Battipaglia. Lo stop previsto è di diversi mesi, e non è difficile temere che questo significhi stagione finita per la giocatrice di Camposampiero. Caterina Dotto, che stava rientrando nel giro della ...

Chi è Bruno Cerella? Il sexy Giocatore di basket che ha fatto ‘canestro’ nel cuore di Belen Rodriguez [GALLERY] : Bruno Cerella è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Il cestista potrebbe aver fatto centro nel cuore della bellissima argentina Scambi di like su Instagram ed un’uscita nella notte immortalata dai paparazzi di ‘Chi’. Questi sono gli indizi che confermerebbero il flirt tra Belen Rodriguez e un nuovo aiutante ragazzo. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, la bellissima argentina avrebbe messo gli occhi su un ...