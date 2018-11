Gilet gialli | la protesta che se ne frega dell’ecologia

"Gilet gialli" sabato ancora in piazza : 0.01 I "gilet gialli" non si fermano: al termine dell'incontro a Parigi con il ministro della transizione ecologica De Rugy, due portavoce del movimento hanno manifestato delusione e confermato l'invito a una nuova manifestazione sabato prossimo nella capitale francese, agli Champs-Elysées. Dietro la protesta il continuo rincaro del prezzo dei carburanti e le ulteriori tasse decise dal governo per finanziare il passaggio a mezzi elettrici o ...

FRANCIA - MACRON 'SFIDA' Gilet GIALLI/ "Meno nucleare - più transizione ecologica : stop 14 reattori entro 2035" - IlSussidiario.net : FRANCIA, MACRON replica ai GILET GIALLI con la transizione energetica: 'stop 14 centrali nucleari dal 2035, chiuse tutte le centrali di carbone'.

Francia - Il governo riceverà i Gilet gialli : Il governo francese apre al dialogo con i gilet gialli. Dopo giorni di protesta per il caro carburante, con blocchi del traffico, manifestazioni, cariche della polizia e numerosi arresti, il ministro dell'ambiente francese, Francois de Rugy, ha reso noto che riceverà nel pomeriggio una delegazione dei manifestanti, su richiesta del presidente Emmanuel Macron. Allarme ambientale. Proprio quest'oggi, il numero uno dell'Eliseo ha presentato il ...

La risposta di Macron ai "Gilet gialli" : "Vi capisco - ma non cedo" : Parigi. “Non si può essere lunedì per l’ambiente e martedì contro l’aumento del prezzo del carburante”. Questa mattina, dall’Eliseo, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha presentato l’atteso Programma pluriennale per l’energia (Ppe), che fissa la strategia del governo per la tra

Gilet gialli - ancora proteste in Francia : sabato nuova manifestazione : Otto ore di guerriglia urbana a Parigi e le devastazioni provocate alla 'avenue più bella del mondo' hanno dato grande notorietà ai Gilet gialli, ma hanno aumentato la confusione all'interno di un movimento nato sui social network e senza leader che domenica sugli Champs-Elysees è stato ...

Parigi - Dior denuncia : “Furto da 500mila euro durante le proteste dei Gilet gialli” : Il negozio di Dior nella zona degli Champs-Elysees a Parigi è stato devastato sabato scorso durante le proteste dei gilet gialli. Ci sarebbero complessivamente danni per un milione e mezzo di euro. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ad agire siano stati alcuni manifestanti oppure dei ladri professionisti.Continua a leggere

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi Gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Protesta e intolleranza dei “Gilet gialli” : la Francia invisibile irrompe sulla scena : Lo ribadisco e insisto su questo punto. E non è la seconda grande giornata di mobilitazione, quella di sabato 22 novembre, che mi avrà fatto cambiare opinione. ...

Gilet gialli : ecco chi sono ! : Gilet Gialli conosciamoli e scopriamo come sono nati Gilets jaunes, Gilet Gialli, hanno sfilato a migliaia sulle strade della Francia contro l’aumento dei prezzi del carburante. Un movimento del tutto spontaneo, nato online, che ha conquistato ieri le piazze del Paese, protestando contro il governo e chiedendo le dimissioni di Macron, colpevole di voler alzare il costo della benzina. Ma da dove vengono e chi sono? A fare da ultima ...

Parigi - furto da 500mila euro da Dior durante le proteste dei Gilet gialli : Danni per oltre un milione di euro e gioielli rubati per un valore complessivo di 500mila euro. Il negozio di Dior sugli Champs-Élysées è stato devastato durante le proteste dei gilet gialli . La ...

Gilet gialli : Dior - rubati gioielli : ANSA, - PARIGI, 26 NOV - La celebre boutique di Dior in zona Champs-Elysees ha denunciato rapine e saccheggi subiti sabato scorso durante la manifestazione dei Gilet gialli. I danni subiti sono dell'...

Macron apre al dialogo con i Gilet gialli. Ma il rincaro dei carburanti resta : Per Darmanin l'obiettivo resta quello di 'passare da un'economia che inquina e causa 50.000 morti all'anno ad un'economia che spera di inquinare meno e non deve affrontare le morti di uno scandalo ...

Gilet gialli - Macron prova a fermare mobilitazione e limitare danni economici : ... ha osservato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ai microfoni di BFMTV. Bernard Morvan, presidente della Fédération de l'Habillement, ha fatto il punto sulle perdite finanziarie del ...