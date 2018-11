Giampiero Ingrassia sono cambiato con la morte improvvisa di mia moglie

people24.myblog

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Al programma” Vieni da me”, ospite di Caterina Balivo c’è statoche ha parlato per la prima volta del dramma che lo colpì 5 anni fa: ladellaBarbara Cosentino avvenuta mentre era in settimana bianca con la figlia Rebecca i genitori e alcuni amici. La donna perse la vita per un arresto cardiaco. L’attore ha spiegato di essersi rimboccato le maniche per il bene della figlia, di aver ricominciato da capo e che per i primi tempi, insieme a Rebecca parlavano spesso della prematura scomparsa della mamma: “È stato un bel cambiamento per la mia vita, per la vita di mia figlia, ce l’abbiamo fatta. Rebecca aveva 10 anni. Ho fatto tutto da solo, mi hanno sostituito a lavoro, ho fatto tutto da capo. Non sapevo cucinare, ho imparato. Mioccupato degli abiti, di tutto, io e lei da soli: ci ha fortificato tantissimo”